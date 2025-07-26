Ещенко определил самый популярный клуб России: «Нет смысла даже спорить»

Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко определил самый популярный клуб России.

«Спартак», конечно же, самый популярный клуб. Просто вот так получилось и все. «Спартак» поддерживают по всей стране. Тут нет смысла даже спорить. «Зенит» только в Питере поддерживают и больше нигде. Может, где-то еще болеют за них, но не в таком количестве как за «Спартак».

Если люди до сих приходят, поддерживают, то это, конечно, значит, что «Спартак» – это до сих пор народная команда», – сказал Ещенко.