06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-1-1-2-2
1
Мартинес
22
Матсен
15
Конса
14
Торрес
3
Линделеф
24
Онана
26
Богарде
17
Роджерс
19
Санчо
14
Мален
29
Гессан
4-3-2-1
90
Мишпати
4
Шломо
5
Камара
6
Асанте
3
Ревиво
28
Сиссоко
30
8
Перец
77
Давида
29
Варела
19
14
Торрес
8
Камара
8
Камара
14
Торрес
19
Санчо
18
Тилеманс
18
Тилеманс
19
Санчо
24
Онана
7
МакГинн
7
МакГинн
24
Онана
29
Гессан
10
Буэндия
10
Буэндия
29
Гессан
17
Роджерс
11
Уоткинс
11
Уоткинс
17
Роджерс
5
Камара
3
3
5
Камара
30
36
Шахар
36
Шахар
30
29
Варела
98
Николаеску
98
Николаеску
29
Варела
8
Перец
10
10
8
Перец
77
Давида
11
Йехезкель
11
Йехезкель
77
Давида
Остались в запасе
Астон Вилла
Маккаби
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Ben Broggio
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Ben Broggio
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Астон Вилла - Маккаби
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
18
Офсайды
2
2
Количество передач
578
294
Сейвы
3
6
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.02
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Маккаби», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Маккаби»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»