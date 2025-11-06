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  • «Астон Вилла» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

«Астон Вилла» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

6 ноября 2025, 21:50
Астон Вилла
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
Маккаби
45+1' Я. Матсен 59' Д. Мален (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Эзри Конса
(К) ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
8
Дор Перец
(К) ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Астон Вилла
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
27
Ben Broggio
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
22
Матсен
15
Конса
14
Торрес
3
Линделеф
24
Онана
26
Богарде
17
Роджерс
19
Санчо
14
Мален
29
Гессан
4-3-2-1
90
Мишпати
4
Шломо
5
Камара
6
Асанте
3
Ревиво
28
Сиссоко
30
8
Перец
77
Давида
29
Варела
19
14
Торрес
8
Камара
8
Камара
14
Торрес
19
Санчо
18
Тилеманс
18
Тилеманс
19
Санчо
24
Онана
7
МакГинн
7
МакГинн
24
Онана
29
Гессан
10
Буэндия
10
Буэндия
29
Гессан
17
Роджерс
11
Уоткинс
11
Уоткинс
17
Роджерс
5
Камара
3
3
5
Камара
30
36
Шахар
36
Шахар
30
29
Варела
98
Николаеску
98
Николаеску
29
Варела
8
Перец
10
10
8
Перец
77
Давида
11
Йехезкель
11
Йехезкель
77
Давида
Остались в запасе
Астон Вилла
Маккаби
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Ben Broggio
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Ben Broggio
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Астон Вилла - Маккаби
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
18
Офсайды
2
2
Количество передач
578
294
Сейвы
3
6
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.02
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Маккаби», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Маккаби»

«Астон Вилла» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Маккаби Астон Вилла
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