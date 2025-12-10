11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы встречаются «Штутгарт» и «Маккаби». Игра состоится в Штутгарте, начало – в 20:45 (мск).

«Штутгарт»

Команда Себастиана Хенесса находится на 12-й позиции общей таблице, набрав 9 очков. «Штутгарт» добыл 3 победы и потерпел 2 поражения, разница мячей – 8:4.

Последние результаты «Штутгарта»:

06.12.25 «Штутгарт» – «Бавария» – 0:5;

03.12.25 «Бохум» – «Штутгарт» – 0:2;

30.11.25 «Гамбург» – «Штутгарт» – 2:1.

«Маккаби»

Израильтяне набрали 1 очко и занимают предпоследнее место в таблице. Подопечные Жарко Лазетича 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 1:14.

Предыдущие результаты «Маккаби»:

07.12.25 «Хапоэль» Беер-Шева – «Маккаби» – 1:0;

03.12.25 «Маккаби» – «Хапоэль» Хайфа – 2:1;

30.11.25 «Ашдод» – «Маккаби» – 2:2.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Маккаби»

Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, «Маккаби» обязан побеждать в Германии. Задача выглядит почти невыполнимой. Полагаем, что «Штутгарт», разозленный разгромом от «Баварии» на выходных, одержит уверенную победу и приблизится к своей цели – войти в топ-8.

Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.55.

Прогноз на точный счет – 3:0 с коэффициентом 8.00.