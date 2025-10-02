02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Маккаби
Маккаби
4-1-2-1-2
90
Мишпати
3
Ревиво
3
5
Камара
6
Асанте
17
Белич
8
Ледерман
28
Сиссоко
29
Варела
10
9
Абу-Фархи
3-1-3-2-1
33
Невистич
25
Валинчич
28
Теофил-Катерин
26
Маккена
21
Любичич
3
Года
8
Зайц
27
Мишич
21
Лисица
11
Ходжа
9
Бельо
3
4
Шломо
4
Шломо
3
8
Ледерман
8
Перец
8
Перец
8
Ледерман
9
Абу-Фархи
77
Давида
77
Давида
9
Абу-Фархи
29
Варела
11
Йехезкель
11
Йехезкель
29
Варела
3
Ревиво
19
19
3
Ревиво
21
Лисица
14
14
21
Лисица
21
Любичич
10
Стойкович
10
Стойкович
21
Любичич
11
Ходжа
71
Бакрар
71
Бакрар
11
Ходжа
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
8
Зайц
40
Видович
40
Видович
8
Зайц
Остались в запасе
Маккаби
Динамо Загреб
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
44
Иван Филипович
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Маккаби - Динамо Загреб
1
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
487
501
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Динамо» Загреб, 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Динамо» Загреб
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Источник: «Бомбардир»