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  • «Маккаби» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Маккаби» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 20:50
Маккаби
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Загреб
14' С. Абу-Фархи
16' М. Лисица 19' Д. Любичич 72' Д. Любичич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
(К) ЛЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
3
Heitor
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
8
Бен Ледерман
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
3
Бруно Года
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Мишпати
3
Ревиво
3
5
Камара
6
Асанте
17
Белич
8
Ледерман
28
Сиссоко
29
Варела
10
9
Абу-Фархи
3-1-3-2-1
33
Невистич
25
Валинчич
28
Теофил-Катерин
26
Маккена
21
Любичич
3
Года
8
Зайц
27
Мишич
21
Лисица
11
Ходжа
9
Бельо
3
4
Шломо
4
Шломо
3
8
Ледерман
8
Перец
8
Перец
8
Ледерман
9
Абу-Фархи
77
Давида
77
Давида
9
Абу-Фархи
29
Варела
11
Йехезкель
11
Йехезкель
29
Варела
3
Ревиво
19
19
3
Ревиво
21
Лисица
14
14
21
Лисица
21
Любичич
10
Стойкович
10
Стойкович
21
Любичич
11
Ходжа
71
Бакрар
71
Бакрар
11
Ходжа
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
8
Зайц
40
Видович
40
Видович
8
Зайц
Остались в запасе
Маккаби
Динамо Загреб
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
44
Иван Филипович
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Маккаби - Динамо Загреб
1
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
487
501
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Динамо» Загреб, 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Динамо» Загреб

«Маккаби» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо Загреб Маккаби
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