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    Маккаби Тель-Авив - расписание

    Город Тель-Авив
    Дивизион Израиль-Премьер-Лига
    Сайт http://www.maccabi-tlv.co.il/
    Стадион Блумфилд
    Тренер Робби Кин
    Лига конференций (2023/2024), первый матч
    2 раунд
    первый матч    		 27 июля, четверг 00:00 Маккаби Петрокуб
    Лига конференций (2023/2024), ответный матч
    2 раунд
    ответный матч    		 3 августа, четверг 00:00 Петрокуб Маккаби
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