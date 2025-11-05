Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Маккаби»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

05 ноября 2025 10:05
Астон Вилла - Маккаби
06 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Фора «Астон Виллы» (-1)
Сделать ставку

6 ноября на «Вилла Парк» английская «Астон Вилла» принимает «Маккаби» в рамках четвeртого тура группового этапа Лиги Европы. Хозяева набрали 6 очков и ведут борьбу за выход в плей-офф, тогда как гости израильского клуба располагаются в нижней части таблицы с одним набранным баллом. Игра имеет важное значение для обеих сторон, но «Вилла» выглядит фаворитом.

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери проводит уверенный евросезон, несмотря на недавнее поражение от «Гоу Эхед Иглс» (1:2). В трeх турах Лиги Европы «Вилла» неизменно забивала, и сейчас располагается в топ-10 турнирной таблицы. В АПЛ клуб также держит уровень: победы над «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» подчeркивают силу домашней игры – 4 победы подряд на «Вилла Парк». Буэндиа – лидер атак (3 гола в 12 матчах), но команда делает ставку не на одного исполнителя, а на системную игру. При этом оборона действует надeжно: 6 пропущенных за 5 игр – это всего 1.20 в среднем.

«Маккаби»

Израильтяне проиграли два из трeх матчей группового этапа Лиги Европы и пока не одержали ни одной победы. Команда Перца (8 голов в 11 матчах) не лишена атакующего потенциала – 7 мячей в последних пяти матчах, в среднем 1.40 за игру. Однако оборона часто даeт сбои: 8 пропущенных за тот же отрезок, по 1.60 в среднем. Несмотря на это, «Маккаби» не проигрывает на выезде в Лиге Европы в пяти последних матчах, что говорит о характере команды. Однако ни один из соперников не был уровня АПЛ.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Победа в 4 последних домашних матчах
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» в октябре

«Маккаби»

  • Не побеждает в 4 матчах Лиги Европы подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 выездных матчах Лиги Европы
  • 3 пропущенных мяча от «Мидтьюлланда» в прошлом туре

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Лига Европы, 4 тур
Астон Вилла
2 : 0
06.11.2025
Маккаби

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Маккаби»

«Астон Вилла» традиционно сильна дома, где играет с агрессией и давлением на чужую половину поля. Несмотря на неудачу в Голландии, клуб остаeтся одним из сильнейших в группе. «Маккаби» результативен, но в матчах с командами уровня АПЛ начинает разваливаться в защите. Прогнозируется уверенная победа хозяев с возможным преимуществом в два мяча. Гости, тем не менее, могут отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Астон Виллы» (-1) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

1.85
Фора «Астон Виллы» (-1)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига Европы Маккаби Астон Вилла
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 