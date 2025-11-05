6 ноября на «Вилла Парк» английская «Астон Вилла» принимает «Маккаби» в рамках четвeртого тура группового этапа Лиги Европы. Хозяева набрали 6 очков и ведут борьбу за выход в плей-офф, тогда как гости израильского клуба располагаются в нижней части таблицы с одним набранным баллом. Игра имеет важное значение для обеих сторон, но «Вилла» выглядит фаворитом.

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери проводит уверенный евросезон, несмотря на недавнее поражение от «Гоу Эхед Иглс» (1:2). В трeх турах Лиги Европы «Вилла» неизменно забивала, и сейчас располагается в топ-10 турнирной таблицы. В АПЛ клуб также держит уровень: победы над «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» подчeркивают силу домашней игры – 4 победы подряд на «Вилла Парк». Буэндиа – лидер атак (3 гола в 12 матчах), но команда делает ставку не на одного исполнителя, а на системную игру. При этом оборона действует надeжно: 6 пропущенных за 5 игр – это всего 1.20 в среднем.

«Маккаби»

Израильтяне проиграли два из трeх матчей группового этапа Лиги Европы и пока не одержали ни одной победы. Команда Перца (8 голов в 11 матчах) не лишена атакующего потенциала – 7 мячей в последних пяти матчах, в среднем 1.40 за игру. Однако оборона часто даeт сбои: 8 пропущенных за тот же отрезок, по 1.60 в среднем. Несмотря на это, «Маккаби» не проигрывает на выезде в Лиге Европы в пяти последних матчах, что говорит о характере команды. Однако ни один из соперников не был уровня АПЛ.

Факты о командах

«Астон Вилла»

Победа в 4 последних домашних матчах

Забивает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа над «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» в октябре

«Маккаби»

Не побеждает в 4 матчах Лиги Европы подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 выездных матчах Лиги Европы

3 пропущенных мяча от «Мидтьюлланда» в прошлом туре

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Маккаби»

«Астон Вилла» традиционно сильна дома, где играет с агрессией и давлением на чужую половину поля. Несмотря на неудачу в Голландии, клуб остаeтся одним из сильнейших в группе. «Маккаби» результативен, но в матчах с командами уровня АПЛ начинает разваливаться в защите. Прогнозируется уверенная победа хозяев с возможным преимуществом в два мяча. Гости, тем не менее, могут отличиться.

