27.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
0 : 6
Завершен
Составы команд
Маккаби
Маккаби
4-3-2-1
90
Мишпати
3
Ревиво
3
4
Шломо
6
Асанте
8
Ледерман
36
Шахар
8
Перец
29
Варела
77
Давида
9
Абу-Фархи
3-5-1-1
40
Дескамп
3
Тальяфико
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
39
Де Карвалью
23
Мортон
8
Толиссо
6
Тессманн
10
Шулц
10
Сатриано
3
Ревиво
21
21
3
Ревиво
8
Ледерман
30
30
8
Ледерман
29
Варела
11
Йехезкель
11
Йехезкель
29
Варела
77
Давида
98
Николаеску
98
Николаеску
77
Давида
8
Перец
10
10
8
Перец
16
Абнер
28
28
16
Абнер
8
Толиссо
18
Мера
18
Мера
8
Толиссо
10
Шулц
9
Карабец
9
Карабец
10
Шулц
2
Мэйтленд-Найлс
46
46
2
Мэйтленд-Найлс
10
Сатриано
32
Гомес Родригес
32
Гомес Родригес
10
Сатриано
Остались в запасе
Маккаби
Лион
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Elad Madmon
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
9
Афонсу Морейра
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
44
Адиль Амдани
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Elad Madmon
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
9
Афонсу Морейра
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
44
Адиль Амдани
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Маккаби - Лион
4
1
2
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
319
634
Сейвы
2
0
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.46
4.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Лиона», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»