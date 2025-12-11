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  • «Штутгарт» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Штутгарт» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 19:35
Штутгарт
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
4 : 1
Завершен
Маккаби
24' Л. Ассиньон 37' Т. Томаш 50' М. Миттельштадт (П) 90+4' Й. Вагноман
52' Р. Ревиво
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
45
Лазар Йованович
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
36
Идо Шахар
(К) ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Штутгарт
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
24
Christopher Olivier
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Маккаби
51
Shalev Saadia
ВР
22
Офек Мелика
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
52
Idan Weinberg
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
42
Дор Перец
ЦП
23
Бен Ледерман
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
3-3-2-2
1
Нюбель
29
Ельч
3
Хендрикс
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
22
Ассиньон
45
Йованович
10
Фюрих
26
Ундав
8
Томаш
3-2-2-1-2
90
Мишпати
5
Камара
4
21
41
3
Ревиво
30
36
Шахар
29
Варела
10
34
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
6
Штиллер
30
Андрес
30
Андрес
6
Штиллер
8
Томаш
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
8
Томаш
45
Йованович
27
Буанани
27
Буанани
45
Йованович
26
Ундав
18
Левелинг
18
Левелинг
26
Ундав
5
Камара
6
Асанте
6
Асанте
5
Камара
10
42
Перец
42
Перец
10
30
77
Давида
77
Давида
30
29
Варела
60
60
29
Варела
34
19
19
34
Остались в запасе
Штутгарт
Маккаби
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
24
Christopher Olivier
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
51
Shalev Saadia
ВР
22
Офек Мелика
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
15
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
24
Christopher Olivier
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
22
Офек Мелика
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
15
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Штутгарт - Маккаби
2
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
19
14
Офсайды
1
2
Количество передач
617
311
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.54
0.56
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Маккаби», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт»«Маккаби»

«Штутгарт» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Маккаби Штутгарт
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