11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-2-2
1
Нюбель
29
Ельч
3
Хендрикс
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
22
Ассиньон
45
Йованович
10
Фюрих
26
Ундав
8
Томаш
3-2-2-1-2
90
Мишпати
5
Камара
4
21
41
3
Ревиво
30
36
Шахар
29
Варела
10
34
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
6
Штиллер
30
Андрес
30
Андрес
6
Штиллер
8
Томаш
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
8
Томаш
45
Йованович
27
Буанани
27
Буанани
45
Йованович
26
Ундав
18
Левелинг
18
Левелинг
26
Ундав
5
Камара
6
Асанте
6
Асанте
5
Камара
10
42
Перец
42
Перец
10
30
77
Давида
77
Давида
30
29
Варела
60
60
29
Варела
34
19
19
34
Остались в запасе
Штутгарт
Маккаби
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
24
Christopher Olivier
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
51
Shalev Saadia
ВР
22
Офек Мелика
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
15
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
24
Christopher Olivier
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
22
Офек Мелика
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
15
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Штутгарт - Маккаби
2
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
19
14
Офсайды
1
2
Количество передач
617
311
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.54
0.56
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Маккаби», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Маккаби»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»