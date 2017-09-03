Филипенко – после поражения Беларуси от Швеции: «Мы в полной жопе»

Ну, в общем самокритично и... дальше что? "Света в конце туннеля" в обозримом будущем все равно не видно! Не так обидно, что белорусы в заднице, грустно, что это состояние для их может затянуться на десятилетия.
Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко поделился впечатлениями от поражения национальной команды в матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Швеции (0:4).
Отметим, что после данного проигрыша белорусы потеряли шансы на выход на ЧМ-2018.
«Мы в полной жопе. Опозорились, и нет нам никакого оправдания», – сказал Филипенко.