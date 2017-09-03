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    Филипенко – после поражения Беларуси от Швеции: «Мы в полной жопе»

    Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко поделился впечатлениями от поражения национальной команды в матче 8-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Швеции (0:4).

    Отметим, что после данного проигрыша белорусы потеряли шансы на выход на ЧМ-2018.

    «Мы в полной жопе. Опозорились, и нет нам никакого оправдания», – сказал Филипенко.

    Источник: Pressball

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    03.09.2017 22:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2389

      serglider 4 сентября 2017, 06:29

      Ну, в общем самокритично и... дальше что? "Света в конце туннеля" в обозримом будущем все равно не видно! Не так обидно, что белорусы в заднице, грустно, что это состояние для их может затянуться на десятилетия.

      1
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      Рейтинг: +79

      oligarhiy 4 сентября 2017, 00:10

      Нехрен менять тренеров на политической почве!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 сентября 2017, 23:51

      Согласен. Тем более учитывая последнее место в группе.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 сентября 2017, 23:19

      Да,на данный момент в белорусском футболе затянувшийся кризис (((

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