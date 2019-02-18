Филипенко: «Гончаренко я боялся больше всех на свете. Он забегал в раздевалку, срывал с себя рубашку и начинал все крушить»

Защитник БАТЭ Егор Филипенко рассказал о работе под руководством главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Под руководством специалиста игрок выступал в молодежной команде БАТЭ с 2004-го по 2005 год, и за основу клуба из Борисова в 2007-м и с 2012-го по 2013 год.

– Летом вы могли оказаться в ЦСКА, это правда?

– Что-то было: интерес, разговоры, слухи. Но если бы это предложение прозвучало, то цеплялся бы за него. Тем более нынешний тренер ЦСКА и сделал из меня футболиста.

– Как вы познакомились с Гончаренко?

– Помню, захожу в автобус на первом сборе дубля, а там сидит парень лет 30. Думаю: ни фига себе, какие взрослые ребята в молодeжке. Оказалось, именно этот «парень» меня из академии в дубль и подтянул. А потом началось воспитание: выгонял меня с тренировок чуть ли не каждую неделю.

– Что могли натворить?

– Да вроде ничего, но ему казалось, что я фигней страдаю. Как только начну вальяжно отбирать мяч в квадрате, сразу прозвучат слова: «Пошел вон отсюда». Я пару раз вообще не понимал, что произошло.

– Надо было спорить.

– Да куда?! Я Михалыча боялся больше всех на свете. Фигня, если обматерит и с тренировки выгонит, но, бывало, заставит бегать всю команду и скажет: «Виноват-то Филипенко, а страдать будете вы все». Я к нему во взрослом возрасте всe-таки решился подойти и спросить: «Михалыч, ну почему всегда я?» А он смеeтся: «Ну нет смысла кричать на Иванова или Петрова – команда это не воспримет. А ты весь такой громкий, дерзкий, лидер коллектива – вот кого надо осаживать. Тогда другой тысячу раз подумает, прежде чем расслабиться. Ну ты ведь не обижался, правда? Крикни я на другого – его уже не собрать было бы».

– Так вам помогало всe-таки?

– Да, конечно, помогало. С разгильдяями так и надо. Помню, тренируемся за день до дерби с минским «Динамо». И раз – Михалыч выгоняет меня с тренировки, причeм вообще не по делу. Говорит: «Не подходи ко мне вообще». Ладно, обычно всe происходит в начале недели, он со мной день не разговаривает, потом вызывает в кабинет и уже с улыбкой мирится.

А здесь игра на носу. Думаю, что всe, точно вне заявки, а он ставит меня в основу. В итоге я делаю голевой дубль, а БАТЭ побеждает 2:1. Гончаренко точно что-то чувствует. Я в раздевалке ему в шутку сказал: «Может, мне теперь не надо на предыгровую ходить?»

– А он?

– Да как обычно. Замахнулся и крикнул: «Иди отсюда». Я не удивлюсь, если он реально без причины меня выгнал.

– Смешно было, когда в России Гончаренко называли мягким?

– Этого вообще не понял. Я вспоминал, как он мог назвать любую фамилию и высказать игроку при всех, что о нeм думает. Или как забегал в перерыве раздевалку, срывал с себя рубашку, бросал еe в стену и начинал всe крушить. Это что ж тогда по меркам «Кубани» жeсткость?

– Вспомните самое яркое выступление Гончаренко.

– Как-то мы с Глебом опоздали на 10 минут ко времени, когда для нас была открыта тренировка в зале. Мы были травмированы и не думали, что это имеет такое значение. Но когда на территории базы увидели Михалыча – поняли, что дела плохи. Он кричал: «Вы какого чeрта здесь делаете? Валите отсюда!»

Глеб вроде пытался сказать что-то про ГАИ (а так и было, нас остановили), но его не слушали. Представляю его реакцию: человек поиграл в «Барсе», «Арсенале», а сейчас его тупо в зал для занятия не пускают, ещe и кричат. Но Саня парень хитрый, просто так не сдался – и мы решили зайти с другой стороны. Так Гончаренко специально отправил доктора, чтобы тот посмотрел, а не занимаемся ли мы. В итоге запретил. Когда Михалыч заводится – очень опасный.

– Глеб обиделся – в «Барселоне» ж такого не было?

– Да вы с ума сошли? Во-первых, Саня – отличный парень, с чувством юмора. Во-вторых, на Гончаренко невозможно обижаться, потому что он всe это делает любя и от души. Каждый футболист это понимает. И я читаю сейчас интервью настоящих или бывших футболистов ЦСКА, и не встречаю, чтобы кто-то сказал что-то плохое о Михалыче. Все его действия последовательны, он всегда говорит в лицо и никого не обманывает.

– Он – топ-тренер?

– Думаю, да. Очень хочу, чтобы он выиграл чемпионство с ЦСКА и уехал куда-нибудь в очень сильный европейский клуб. А пока говорю ему: «Михалыч, пожалуйста, учите английский».