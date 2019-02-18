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    Филипенко: «Гончаренко я боялся больше всех на свете. Он забегал в раздевалку, срывал с себя рубашку и начинал все крушить»

    Защитник БАТЭ Егор Филипенко рассказал о работе под руководством главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

    Под руководством специалиста игрок выступал в молодежной команде БАТЭ с 2004-го по 2005 год, и за основу клуба из Борисова в 2007-м и с 2012-го по 2013 год.

    – Летом вы могли оказаться в ЦСКА, это правда?

    – Что-то было: интерес, разговоры, слухи. Но если бы это предложение прозвучало, то цеплялся бы за него. Тем более нынешний тренер ЦСКА и сделал из меня футболиста.

    – Как вы познакомились с Гончаренко?

    – Помню, захожу в автобус на первом сборе дубля, а там сидит парень лет 30. Думаю: ни фига себе, какие взрослые ребята в молодeжке. Оказалось, именно этот «парень» меня из академии в дубль и подтянул. А потом началось воспитание: выгонял меня с тренировок чуть ли не каждую неделю.

    – Что могли натворить?

    – Да вроде ничего, но ему казалось, что я фигней страдаю. Как только начну вальяжно отбирать мяч в квадрате, сразу прозвучат слова: «Пошел вон отсюда». Я пару раз вообще не понимал, что произошло.

    – Надо было спорить.

    – Да куда?! Я Михалыча боялся больше всех на свете. Фигня, если обматерит и с тренировки выгонит, но, бывало, заставит бегать всю команду и скажет: «Виноват-то Филипенко, а страдать будете вы все». Я к нему во взрослом возрасте всe-таки решился подойти и спросить: «Михалыч, ну почему всегда я?» А он смеeтся: «Ну нет смысла кричать на Иванова или Петрова – команда это не воспримет. А ты весь такой громкий, дерзкий, лидер коллектива – вот кого надо осаживать. Тогда другой тысячу раз подумает, прежде чем расслабиться. Ну ты ведь не обижался, правда? Крикни я на другого – его уже не собрать было бы».

    – Так вам помогало всe-таки?

    – Да, конечно, помогало. С разгильдяями так и надо. Помню, тренируемся за день до дерби с минским «Динамо». И раз – Михалыч выгоняет меня с тренировки, причeм вообще не по делу. Говорит: «Не подходи ко мне вообще». Ладно, обычно всe происходит в начале недели, он со мной день не разговаривает, потом вызывает в кабинет и уже с улыбкой мирится.

    А здесь игра на носу. Думаю, что всe, точно вне заявки, а он ставит меня в основу. В итоге я делаю голевой дубль, а БАТЭ побеждает 2:1. Гончаренко точно что-то чувствует. Я в раздевалке ему в шутку сказал: «Может, мне теперь не надо на предыгровую ходить?»

    – А он?

    – Да как обычно. Замахнулся и крикнул: «Иди отсюда». Я не удивлюсь, если он реально без причины меня выгнал.

    – Смешно было, когда в России Гончаренко называли мягким?

    – Этого вообще не понял. Я вспоминал, как он мог назвать любую фамилию и высказать игроку при всех, что о нeм думает. Или как забегал в перерыве раздевалку, срывал с себя рубашку, бросал еe в стену и начинал всe крушить. Это что ж тогда по меркам «Кубани» жeсткость?

    – Вспомните самое яркое выступление Гончаренко.

    – Как-то мы с Глебом опоздали на 10 минут ко времени, когда для нас была открыта тренировка в зале. Мы были травмированы и не думали, что это имеет такое значение. Но когда на территории базы увидели Михалыча – поняли, что дела плохи. Он кричал: «Вы какого чeрта здесь делаете? Валите отсюда!»

    Глеб вроде пытался сказать что-то про ГАИ (а так и было, нас остановили), но его не слушали. Представляю его реакцию: человек поиграл в «Барсе», «Арсенале», а сейчас его тупо в зал для занятия не пускают, ещe и кричат. Но Саня парень хитрый, просто так не сдался – и мы решили зайти с другой стороны. Так Гончаренко специально отправил доктора, чтобы тот посмотрел, а не занимаемся ли мы. В итоге запретил. Когда Михалыч заводится – очень опасный.

    – Глеб обиделся – в «Барселоне» ж такого не было?

    – Да вы с ума сошли? Во-первых, Саня – отличный парень, с чувством юмора. Во-вторых, на Гончаренко невозможно обижаться, потому что он всe это делает любя и от души. Каждый футболист это понимает. И я читаю сейчас интервью настоящих или бывших футболистов ЦСКА, и не встречаю, чтобы кто-то сказал что-то плохое о Михалыче. Все его действия последовательны, он всегда говорит в лицо и никого не обманывает.

    – Он – топ-тренер?

    – Думаю, да. Очень хочу, чтобы он выиграл чемпионство с ЦСКА и уехал куда-нибудь в очень сильный европейский клуб. А пока говорю ему: «Михалыч, пожалуйста, учите английский».

    Источник: «Чемпионат»

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    18.02.2019 13:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 19 февраля 2019, 05:42

      так почитаешь интервью игроков Батэ- складывается впечатление, что их шизофреник в обострении тренировал....Сомнительно все это

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 февраля 2019, 18:39

      Он и с судьями пытался быть буйным,в ущерб команде,но,очевидно,Гинер вовремя остановил.

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 18 февраля 2019, 18:28

      только мусса его не боялся)))

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 18 февраля 2019, 18:12

      а гончаренко в армии служил?что-то все его действия напоминают об армейских буднях

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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 18 февраля 2019, 15:54

      А Гончаренко нормальный?Или у него ноу-хау так тренировать?Не каждый воспримет такие методы

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > алдан2014 18 февраля 2019, 16:18

      ну как бы, это уже дело игроков, воспримет или нет. Вся суть тренера как раз складывается из его действий, и не только в плане тактики и стратегии , но и общения с игроками, т.е это суть тренера. А уж воспримут игроки или нет . это вечный вопрос, кто-то общается с игроками, как зидан. кто-то вообще к ним не подходит порой, как папа карло в реале, кого-то не любят как моура, и так далее..

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 18 февраля 2019, 15:05

      Он не только в раздевалке буйствовал, Мусе по сусалам чуть не надавал прямо на лавке, его "пожелания" играть правильно даже на трибуне очень хорошо были слышны. ***

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 февраля 2019, 14:09

      Вот это, я понимаю, игроки с тренером душа в душу.

      6
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