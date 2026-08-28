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Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами

28 августа, 14:47
2

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко поделился воспоминаниями о форварде Артеме Дзюбе.

– Дзюба с юности был дерзким?

– Да, мне кажется, в этом плане Артeм вообще не поменялся. Такой же задорный весельчак. У него этот огонь до сих пор не пропал – видно, что заводится в игре по любому поводу. Понятно, что в молодости он ещe так не пихал, как сейчас может. Всe-таки статус уже другой. Однако проигрывать он никогда не любил, во что бы ни играл. Ему всегда нужно было победить. Наверное, это классное качество для футболиста.

– Можно было предположить, что он побьeт все возможные рекорды в России?

– Конечно, нет. Но было видно, что классный нападающий растeт. Когда «Тоттенхэму» на выезде два забил, смотрел на него и думал: «Ничего себе, уровень». Однако того, что назабивает столько голов, наверное, и сам Артeм не мог предположить. Думаю, такая цель у него была – он максималист. Мне самому интересно было бы спросить у Дзюбы: он когда-нибудь думал, что побьeт все рекорды?

– На пике он мог уехать в приличный европейский клуб?

– Думаю, мог. Но были предложения или нет – не знаю. Наверное, его пик на «Зенит» пришeлся, а там классные условия были. Питер – топ-город, команда-чемпион – куда его должны были позвать, чтобы он поехал? Я даже не знаю. Тот «Зенит» тяжело было на что-то променять. Это должен был быть топ-топ-клуб. Наверное, в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» Артeма не звали. А ехать лишь бы куда, только бы в Европу, смысла нет.

  • Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Известно, что Дзюба интересен «Факелу». Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Филипенко Егор
Комментарии (2)
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Юбиляр
1787918894
Обошелся без матерных - похвально!🤣
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alefreddy
1787924726
а мы скажем дружно...
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