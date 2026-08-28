Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко поделился воспоминаниями о форварде Артеме Дзюбе.

– Дзюба с юности был дерзким?

– Да, мне кажется, в этом плане Артeм вообще не поменялся. Такой же задорный весельчак. У него этот огонь до сих пор не пропал – видно, что заводится в игре по любому поводу. Понятно, что в молодости он ещe так не пихал, как сейчас может. Всe-таки статус уже другой. Однако проигрывать он никогда не любил, во что бы ни играл. Ему всегда нужно было победить. Наверное, это классное качество для футболиста.

– Можно было предположить, что он побьeт все возможные рекорды в России?

– Конечно, нет. Но было видно, что классный нападающий растeт. Когда «Тоттенхэму» на выезде два забил, смотрел на него и думал: «Ничего себе, уровень». Однако того, что назабивает столько голов, наверное, и сам Артeм не мог предположить. Думаю, такая цель у него была – он максималист. Мне самому интересно было бы спросить у Дзюбы: он когда-нибудь думал, что побьeт все рекорды?

– На пике он мог уехать в приличный европейский клуб?

– Думаю, мог. Но были предложения или нет – не знаю. Наверное, его пик на «Зенит» пришeлся, а там классные условия были. Питер – топ-город, команда-чемпион – куда его должны были позвать, чтобы он поехал? Я даже не знаю. Тот «Зенит» тяжело было на что-то променять. Это должен был быть топ-топ-клуб. Наверное, в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» Артeма не звали. А ехать лишь бы куда, только бы в Европу, смысла нет.