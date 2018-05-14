Филипенко: «Конечно, вариант с ЦСКА был бы интересен»

Центральный защитник «Маккаби» Егор Филипенко прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА.

«Вопрос лучше задать клубу или главному тренеру. У меня никакой информации по этому поводу нет.

Был бы мне интересен переход в ЦСКА? Если бы такой вариант был, то, конечно, он был бы мне интересен», — сказал Филипенко.

С 2008 по 2012 год белорус принадлежал «Спартаку», после чего перешел в БАТЭ и на протяжении одного из двух сезонов выступал под руководством Виктора Гончаренко.

В «Маккаби» защитник перешел в июле 2016 года. Его текущий контракт с клубом из Тель-Авива истекает 30 июня.