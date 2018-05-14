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    Филипенко: «Конечно, вариант с ЦСКА был бы интересен»

    Центральный защитник «Маккаби» Егор Филипенко прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА.

    «Вопрос лучше задать клубу или главному тренеру. У меня никакой информации по этому поводу нет.

    Был бы мне интересен переход в ЦСКА? Если бы такой вариант был, то, конечно, он был бы мне интересен», — сказал Филипенко.

    С 2008 по 2012 год белорус принадлежал «Спартаку», после чего перешел в БАТЭ и на протяжении одного из двух сезонов выступал под руководством Виктора Гончаренко.

    В «Маккаби» защитник перешел в июле 2016 года. Его текущий контракт с клубом из Тель-Авива истекает 30 июня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.05.2018 15:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +206

      КАМПОСТЕР1 15 мая 2018, 11:46

      да нормуль до 38 еще поиграет:)

      0
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 14 мая 2018, 22:53

      Лет то сколько мужику?

      1
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > NIK32RUS 14 мая 2018, 22:58

      30 лет. это полный бред!

      1
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      Рейтинг: +1746

      Alex Y 14 мая 2018, 19:45

      ЦЗ хорошо)

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      Рейтинг: +1289

      каа 14 мая 2018, 19:12

      о ком речь...если с ним и Маккаби не продлевает контракт..(((

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 мая 2018, 17:19

      Уж лучше переподписать Игнашевича с Березуцкими.

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