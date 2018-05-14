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Филипенко: «Конечно, вариант с ЦСКА был бы интересен»

14 мая 2018, 15:27
6

Центральный защитник «Маккаби» Егор Филипенко прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА.

«Вопрос лучше задать клубу или главному тренеру. У меня никакой информации по этому поводу нет.

Был бы мне интересен переход в ЦСКА? Если бы такой вариант был, то, конечно, он был бы мне интересен», — сказал Филипенко.

С 2008 по 2012 год белорус принадлежал «Спартаку», после чего перешел в БАТЭ и на протяжении одного из двух сезонов выступал под руководством Виктора Гончаренко.

В «Маккаби» защитник перешел в июле 2016 года. Его текущий контракт с клубом из Тель-Авива истекает 30 июня.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Маккаби Х Беларусь ЦСКА Спартак Филипенко Егор
Комментарии (6)
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Бухбух
1526307558
Уж лучше переподписать Игнашевича с Березуцкими.
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каа
1526314328
о ком речь...если с ним и Маккаби не продлевает контракт..(((
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Alex Y
1526316335
ЦЗ хорошо)
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NIK32RUS
1526327633
Лет то сколько мужику?
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КАМПОСТЕР1
1526373980
да нормуль до 38 еще поиграет:)
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