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    Гончаренко – о трансфере Филипенко: «Не хотелось бы сейчас называть имена»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не подтвердил информацию о возможном переходе в стан армейцев бывшего защитника «Маккаби» из Тель-Авива и «Спартака» Егора Филипенко.

    — Существует мнение, что уход Березуцких и Игнашевича в долгосрочной перспективе пойдет команде на пользу.

    — Не представляю, как ее можно из этого извлечь. Они столько лет отдали ЦСКА. И клуб с ними в составе всегда был первым-вторым. Их уход станет потерей. Но об этом говорить пока рано.

    — Они до сих пор лучшие защитники в России?

    — Да. В их числе назову и Васина.

    — В прессе говорилось об интересе ЦСКА к Филипенко. Действительно хотели бы снова с ним поработать?

    — Не хотелось бы сейчас называть имена. Ведь это можно по-разному интерпретировать.

    Источник: Pressball

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    06.06.2018 10:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 6 июня 2018, 13:10

      не нужен очередной мясной в команде

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 июня 2018, 12:47

      Филипенко,в своё время был хорошим защитником,видел игры с ним.Сейчас ему 30 лет ,в каком он состоянии??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 6 июня 2018, 11:44

      Правильно, чё загадывать

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2018, 11:10

      Гончаренко молодец и своих игроков похвалил и журналистам не
      дал пищи для публикации искаженной информации.

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