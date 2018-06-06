Гончаренко – о трансфере Филипенко: «Не хотелось бы сейчас называть имена»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не подтвердил информацию о возможном переходе в стан армейцев бывшего защитника «Маккаби» из Тель-Авива и «Спартака» Егора Филипенко.

— Существует мнение, что уход Березуцких и Игнашевича в долгосрочной перспективе пойдет команде на пользу.

— Не представляю, как ее можно из этого извлечь. Они столько лет отдали ЦСКА. И клуб с ними в составе всегда был первым-вторым. Их уход станет потерей. Но об этом говорить пока рано.

— Они до сих пор лучшие защитники в России?

— Да. В их числе назову и Васина.

— В прессе говорилось об интересе ЦСКА к Филипенко. Действительно хотели бы снова с ним поработать?

— Не хотелось бы сейчас называть имена. Ведь это можно по-разному интерпретировать.