Экс-защитник «Спартака» Филипенко может перейти в ЦСКА

А при чём здесь Спартак, написали бы, что игрок Маккаби может
перейти в ПФК ЦСКА и у него заканчивается контракт с этой командой. Речь идет о защитнике Е. Филипенко.
Защитник сборной Белоруссии Егор Филипенко может вернуться в РФПЛ.
В услугах 30-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Армейцев тренирует Виктор Гончаренко, с которым игрок работал в БАТЭ.
В ЦСКА Филипенко может перейти на правах свободного агента, поскольку летом у него заканчивается контракт с тель-авивским «Маккаби».
Напомним, что в России защитник выступал за «Спартак».