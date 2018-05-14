Экс-защитник «Спартака» Филипенко может перейти в ЦСКА

Защитник сборной Белоруссии Егор Филипенко может вернуться в РФПЛ.

В услугах 30-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Армейцев тренирует Виктор Гончаренко, с которым игрок работал в БАТЭ.

В ЦСКА Филипенко может перейти на правах свободного агента, поскольку летом у него заканчивается контракт с тель-авивским «Маккаби».

Напомним, что в России защитник выступал за «Спартак».