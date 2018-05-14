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    Экс-защитник «Спартака» Филипенко может перейти в ЦСКА

    Защитник сборной Белоруссии Егор Филипенко может вернуться в РФПЛ.

    В услугах 30-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Армейцев тренирует Виктор Гончаренко, с которым игрок работал в БАТЭ.

    В ЦСКА Филипенко может перейти на правах свободного агента, поскольку летом у него заканчивается контракт с тель-авивским «Маккаби».

    Напомним, что в России защитник выступал за «Спартак».

    Источник: Pressball

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    14.05.2018 01:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 мая 2018, 18:37

      А при чём здесь Спартак, написали бы, что игрок Маккаби может
      перейти в ПФК ЦСКА и у него заканчивается контракт с этой командой. Речь идет о защитнике Е. Филипенко.

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 14 мая 2018, 09:58

      В свое время Федун заявил, что мы приобрели лучшего защитника Европы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 14 мая 2018, 09:44

      Рост почти 2 метра,думаю что замена Игнашевичу,а братья продлят контракт на год,и будут выходить на замену,играя по тайму.

      1
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 14 мая 2018, 07:49

      Ганчаренко знает, кого надо брать в команду))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 14 мая 2018, 06:38

      Еще один Березуцкий)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 мая 2018, 05:21

      Теперь тренера Зенита выбирают за кружкой пива или рюмкой водки.

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 14 мая 2018, 03:07

      вот удивили,а что всю подноготную не озвучили,а только спартак?

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 14 мая 2018, 01:56

      Да пусть переходит жалка что-ли?

      0
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