Защитник «Урала» Филипенко рассказал, кого пригласил бы в команду из трио Месси – Роналду – Дзюба

Егор Филипенко, защитник «Урала», дал понять, что хочет видеть в команде нападающего Артема Дзюбу.

– Криштиану недавно стал свободным агентом. И Григорий Иванов даже отреагировал на это. Он сказал, что хотел бы видеть в «Урале» Месси, а не Роналду.

– Вечный вопрос: кто из них круче. Думаю, Месси имеет сумасшедший дриблинг, у Криштиану такого нет. Но Роналду собрал кучу рекордов. Кто из них лучше – ответить невозможно. Если бы у меня была возможность взять одного из них в «Урал», взял бы Месси.

– Есть еще один свободный агент на рынке. Речь про Дзюбу.

– Ааа, Тeма! Если выбирать из них троих, то выберу Тему.

Филипенко и Дзюба пересекались в «Спартаке».

Дзюба в ноябре покинул «Адана Демирспор».

Роналду продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.

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