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  • Защитник «Урала» Филипенко рассказал, кого пригласил бы в команду из трио Месси – Роналду – Дзюба

Защитник «Урала» Филипенко рассказал, кого пригласил бы в команду из трио Месси – Роналду – Дзюба

5 декабря 2022, 21:15
5

Егор Филипенко, защитник «Урала», дал понять, что хочет видеть в команде нападающего Артема Дзюбу.

– Криштиану недавно стал свободным агентом. И Григорий Иванов даже отреагировал на это. Он сказал, что хотел бы видеть в «Урале» Месси, а не Роналду.

– Вечный вопрос: кто из них круче. Думаю, Месси имеет сумасшедший дриблинг, у Криштиану такого нет. Но Роналду собрал кучу рекордов. Кто из них лучше – ответить невозможно. Если бы у меня была возможность взять одного из них в «Урал», взял бы Месси.

– Есть еще один свободный агент на рынке. Речь про Дзюбу.

– Ааа, Тeма! Если выбирать из них троих, то выберу Тему.

  • Филипенко и Дзюба пересекались в «Спартаке».
  • Дзюба в ноябре покинул «Адана Демирспор».
  • Роналду продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Урал ПСЖ Дзюба Артем Месси Лионель Роналду Криштиану Филипенко Егор
Комментарии (5)
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Fialet
1670265354
Теперь бред каждого дебила будут печатать?
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sv1969
1670267411
Мляя! Это кощунство , наше дерево , сравнивать с какими то Лео и Роном))
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NewLife
1670268316
Трио: Мерседес, БМВ и Запорожец)
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nik55
1670269043
всегда говорил что футболисты очень тупые
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alefreddy
1670313387
а лучше Пеле правда он сильно болен
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