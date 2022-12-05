Защитник «Урала» Филипенко рассказал, кого пригласил бы в команду из трио Месси – Роналду – Дзюба

всегда говорил что футболисты очень тупые
Егор Филипенко, защитник «Урала», дал понять, что хочет видеть в команде нападающего Артема Дзюбу.
– Криштиану недавно стал свободным агентом. И Григорий Иванов даже отреагировал на это. Он сказал, что хотел бы видеть в «Урале» Месси, а не Роналду.
– Вечный вопрос: кто из них круче. Думаю, Месси имеет сумасшедший дриблинг, у Криштиану такого нет. Но Роналду собрал кучу рекордов. Кто из них лучше – ответить невозможно. Если бы у меня была возможность взять одного из них в «Урал», взял бы Месси.
– Есть еще один свободный агент на рынке. Речь про Дзюбу.
– Ааа, Тeма! Если выбирать из них троих, то выберу Тему.
- Филипенко и Дзюба пересекались в «Спартаке».
- Дзюба в ноябре покинул «Адана Демирспор».
- Роналду продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.
Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира