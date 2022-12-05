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    Защитник «Урала» Филипенко рассказал, кого пригласил бы в команду из трио Месси – Роналду – Дзюба

    Егор Филипенко, защитник «Урала», дал понять, что хочет видеть в команде нападающего Артема Дзюбу.

    – Криштиану недавно стал свободным агентом. И Григорий Иванов даже отреагировал на это. Он сказал, что хотел бы видеть в «Урале» Месси, а не Роналду.

    – Вечный вопрос: кто из них круче. Думаю, Месси имеет сумасшедший дриблинг, у Криштиану такого нет. Но Роналду собрал кучу рекордов. Кто из них лучше – ответить невозможно. Если бы у меня была возможность взять одного из них в «Урал», взял бы Месси.

    – Есть еще один свободный агент на рынке. Речь про Дзюбу.

    – Ааа, Тeма! Если выбирать из них троих, то выберу Тему.

    • Филипенко и Дзюба пересекались в «Спартаке».
    • Дзюба в ноябре покинул «Адана Демирспор».
    • Роналду продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7812

      nik55 40 минут назад

      всегда говорил что футболисты очень тупые

      0
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      Рейтинг: +16526

      NewLife 52 минуты назад

      Трио: Мерседес, БМВ и Запорожец)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99364

      sv1969 1 час назад

      Мляя! Это кощунство , наше дерево , сравнивать с какими то Лео и Роном))

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      Рейтинг: +765

      Fialet 1 час назад

      Теперь бред каждого дебила будут печатать?

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