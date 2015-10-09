Белоруссия теряет восьмого игрока перед матчем со Словакией

Защитник сборной Белоруссии Егор Филипенко получил повреждение приводящей мышцы бедра на тренировке команды в Жилине перед матчем против Словакии. Он не смог закончить занятие и не сыграет в сегодняшнем поединке.

Отметим, в лазарете сборной Белоруссии сейчас находятся Александр Глеб, Сергей Корниленко, Тимофей Калачев, Игорь Шитов, Виталий Родионов, Иван Маевский и Роман Бегунов.

Напомним, белорусам в сегодняшнем матче уже ничего не нужно с турнирной точки зрения, но команда может помочь сборной Украины в борьбе за путевку на Евро-2016.