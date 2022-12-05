Филипенко: «Думал, что в Белоруссии слабые судьи, но в РПЛ часто поражаюсь работе арбитров»

Защитник «Урала» Егор Филипенко высказался об уровне судейства в российской Премьер-лиге.

– Недавно Григорию Иванову задали вопрос о его высказываниях в адрес арбитров. В этом сезоне «Урал» больше всех пострадал от судейских ошибок. Считаешь ли ты, что это произошло во многом из‑за высказываний?

– Думаю, если бы они не ошибались, не было бы высказываний (смеется). Идет ошибка, а потом высказывание.

Григорий Викторович – эмоциональный человек, но он реагирует именно на ошибки. Он не реагирует на то, что арбитр показал не туда, когда мяч ушел в аут. Нет. Из‑за судейских ошибок команда недобрала приличное количество очков.

Меня больше поражает, что арбитры принимают неправильное решение после просмотра видеоповтора. Этого не могу понять. Наверное, надо спрашивать, знают ли судьи вообще правила.

Этот момент меня поражает больше всего. Есть человеческий фактор, но когда вы смотрите повтор, а затем комитет собирается и говорит, что решение было неправильным, ну это странно.

Пусть на VAR люди из комитета сидят (смеется), чтобы сразу принимали правильное решение.

– Хорошее предложение.

– Не понимаю, как трактуются правила при игре рукой. Играли против «Сочи», нам поставили [пенальти] из‑за меня. Играли против «Факела», в похожем моменте пенальти не ставят.

Мне кажется, что главному арбитру при спорном моменте сразу нужно идти смотреть повтор. Зачем арбитры на VAR смотрят, а потом зовут главного. Мне кажется, паузы сократятся.

– В чемпионате Белоруссии есть проблемы с судейством?

– У нас просто нет VAR. Думал, что у нас слабые судьи, но здесь часто поражаюсь работе арбитров. Удивляет, что именно с VAR допускается так много ошибок.

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