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    • Новиков: «Петраков в «Иртыше» брал деньги с зарплат игроков»

    Новиков: «Петраков в «Иртыше» брал деньги с зарплат игроков»

    Бывшего главного тренера «Иртыша» из Второй лиги Валерия Петракова обвинили в коррупции. На эту тему высказался экс-президент омичей Сергей Новиков.

    • Петраков возглавлял «Иртыш» в 2022-2024 годах.
    • Весной его сменил Михаил Мишаткин.
    • Омичи по итогам весенней части сезона группы «Серебро» Второй лиги заняли 5-е место из 10 команд.

    «Когда брали Петракова, он не знал, чем заняться, был милым одуванчиком. Когда приходишь в другой город, ты должен понимать, что это такое, какие там законы, что за люди, с которыми ты будешь вместе. Начиналось неплохо всe, но потом полетело вниз. В итоге его выгнали, бюджеты в долги улетели. Было всe очень сложно. Тренер и президент в одном лице – это какие-то 80-е годы.

    Когда я уходил из клуба, ни одной копейки долгов не было. Но и расходы не были утверждены людьми, которые поддержали Петракова. Я им говорил, что если мы хотим рисковать, надо искать других тренеров и футболистов. Власти не поверили мне. Они поверили Петракову. Я им сказал, что ваше будущее будет такое: «Ребята Петракова будут на крупных контрактах, возникнут финансовые проблемы. Команда вылетит из «Золота» и «Серебра». Я не пророк, конечно, но так и вышло. Из «Золота» выпали.

    Он набрал всех, кого хотели. Зарплатная ведомость увеличилась намного. А финансирование было нестабильным. Невозможно быть президентом и тренером. Насколько я знаю, соответствующие органы проверяют это. Всe очень непросто и достаточно плачевно для Петракова.

    Брал ли он деньги с зарплат игроков? Конечно. Когда был я, был определенный бюджет, это было невозможно. А когда не стало преграды, он кому хотел, повысил. Образовались долги. Сейчас новый менеджмент во главе с Димой Сычeвым, который достаточно хорошо знает Омск с детства, разгребает завалы, оставшиеся после товарища Петракова», – рассказал Новиков.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 12:05
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    Комментарии (1)
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    evgevg13
    1718357476
    Если это так, то почему гражданин Петраков ещё на свободе?
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