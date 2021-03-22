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  • Кононов, Талалаев и Шалимов – в числе кандидатов на пост тренера «Торпедо»

Кононов, Талалаев и Шалимов – в числе кандидатов на пост тренера «Торпедо»

22 марта 2021, 16:53
9

Стал известен шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» после ухода из клуба Сергея Игнашевича.

По информации «РБ-Спорта», в число кандидатов на пост главного тренера московского клуба входят главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, Олег Кононов, Вадим Евсеев, Игорь Шалимов, Николай Писарев и Валерий Петраков.

  • Игнашевич возглавлял «Торпедо» с лета 2019 года.
  • Команда после зимней паузы проиграла четыре матча из пяти.
  • Серия москвичей без побед длится с 25 ноября.
  • «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Петраков Валерий Шалимов Игорь Кононов Олег Писарев Николай Талалаев Андрей Евсеев Вадим
Комментарии (9)
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Ганнибал Лектор
1616423942
Талалаев, конечно же, согласится из РПЛ в ФНЛ перейти. Судя по экономическим показателям команд, еще и с понижением в зп.
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Бриг
1616426658
Еще Зидана включите в список. Пожалуйста!
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ySS
1616432560
Чего Талаева приплели? Что-то знают или просто так?)
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anjaneri
1616435034
Шлима предпочтительнее, он хоть самим быкам капыта подковывал.
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JTherry
1616437103
шорт-лист богатый))) интересно, сколько каждый из них (в отдельности) проработает в Торпедо?
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Бенедиктус
1616437383
Кроме Кононова в шорт-лист нужно еще включить пиджак Кононова.
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