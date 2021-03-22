Кононов, Талалаев и Шалимов – в числе кандидатов на пост тренера «Торпедо»

Стал известен шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» после ухода из клуба Сергея Игнашевича.

По информации «РБ-Спорта», в число кандидатов на пост главного тренера московского клуба входят главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, Олег Кононов, Вадим Евсеев, Игорь Шалимов, Николай Писарев и Валерий Петраков.