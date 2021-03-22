Кононов, Талалаев и Шалимов – в числе кандидатов на пост тренера «Торпедо»

Стал известен шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» после ухода из клуба Сергея Игнашевича.
По информации «РБ-Спорта», в число кандидатов на пост главного тренера московского клуба входят главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, Олег Кононов, Вадим Евсеев, Игорь Шалимов, Николай Писарев и Валерий Петраков.
- Игнашевич возглавлял «Торпедо» с лета 2019 года.
- Команда после зимней паузы проиграла четыре матча из пяти.
- Серия москвичей без побед длится с 25 ноября.
- «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.
Источник: «РБ-Спорт»