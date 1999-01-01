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    Кононов, Талалаев и Шалимов – в числе кандидатов на пост тренера «Торпедо»

    Стал известен шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» после ухода из клуба Сергея Игнашевича.

    По информации «РБ-Спорта», в число кандидатов на пост главного тренера московского клуба входят главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, Олег Кононов, Вадим Евсеев, Игорь Шалимов, Николай Писарев и Валерий Петраков.

    • Игнашевич возглавлял «Торпедо» с лета 2019 года.
    • Команда после зимней паузы проиграла четыре матча из пяти.
    • Серия москвичей без побед длится с 25 ноября.
    • «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1946

      Бриг 11 минут назад

      Еще Зидана включите в список. Пожалуйста!

      0
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      Рейтинг: +3878

      Ганнибал Лектор 56 минут назад

      Талалаев, конечно же, согласится из РПЛ в ФНЛ перейти. Судя по экономическим показателям команд, еще и с понижением в зп.

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