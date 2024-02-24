Панюков назвал российского тренера, который вместо тренировки заставил игроков убирать листву в парке

Бывший форвард «Химок» Андрей Панюков вспомнил свой период в «Химках» (2013 год).

«Проиграли где-то в Первой лиги. Прилетаем домой. Тренер Валерий Петраков. Должна быть восстановительная тренировка. Он говорит: «Дам адрес, приезжайте туда».

Надел кроссовки, едем с пацанами на машине. Приезжаем. Парк. Весна. Вижу, лежат мусорные пакеты. Петраков говорит: «Ну че, пацаны, в футбол не хотите играть – вот вам пакеты, два часа убирайте листья». Убирали листья. Я убирал с двумя темнокожими легионерами. Они с душой убирали, вообще красавцы», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».