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    • Панюков назвал российского тренера, который вместо тренировки заставил игроков убирать листву в парке

    Панюков назвал российского тренера, который вместо тренировки заставил игроков убирать листву в парке

    Бывший форвард «Химок» Андрей Панюков вспомнил свой период в «Химках» (2013 год).

    «Проиграли где-то в Первой лиги. Прилетаем домой. Тренер Валерий Петраков. Должна быть восстановительная тренировка. Он говорит: «Дам адрес, приезжайте туда».

    Надел кроссовки, едем с пацанами на машине. Приезжаем. Парк. Весна. Вижу, лежат мусорные пакеты. Петраков говорит: «Ну че, пацаны, в футбол не хотите играть – вот вам пакеты, два часа убирайте листья». Убирали листья. Я убирал с двумя темнокожими легионерами. Они с душой убирали, вообще красавцы», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».

    • Сейчас 29-летний форвард в БАТЭ.
    • Игрок стоит 350 тысяч евро.
    • Больше всего матчей в карьере Панюков провел за «Урал» (78 игр, 17 голов, 5 ассистов).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии (2)
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    andrei-sarap-yandex
    1708785555
    там ему и место уборщиком....
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    zigbert
    1708788338
    Полезную вещь сделали ребята а тренировки никуда не пропадут.
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