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  • Петраков предложил обратиться к Геничу для разбора поражения от «Арсенала»

Петраков предложил обратиться к Геничу для разбора поражения от «Арсенала»

1 апреля 2017, 19:44
2

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился эмоциями от матча 21-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:3). По словам специалиста, ошибки в обороне стоили томской команде результата.

«Когда мы пытаемся как-то организовать игру, мы делаем это правильно. Были моменты, были подходы. Некого ставить, не кому играть. Такие ошибки делать в обороне нельзя. Это стоило нам результата. Выйти из зоны вылета... Наверное, сегодня был шанс подобраться к этому событию. Но чудес на свете не бывает, ошибки в обороне непозволительные. Мне добавить нечего. Не хватает мастерства, хладнокровия, последнего паса, много чего. Если мы сейчас будем это все обсуждать, то придется обратиться к Константину Геничу, он это делает профессионально и прекрасно в программе «8-16», – сказал Петраков в эфире канала «Наш Футбол».

«Томь» находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Томь Петраков Валерий Генич Константин
Комментарии (2)
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edw7777
1491073559
Ценю чувство юмора Петракова в отношении Генича.
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Тоторо
1491128578
С нетерпением теперь жду очередной выпуск "8-16". Конечно, оборону "Томи" Генич там разбирать не будет, она (оборона) и так находится в весьма "разобранном" состоянии. Но вот ответного колкости-выпада теперь можно ожидать, притом в весьма саркастической манере.)
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