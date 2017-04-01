Петраков предложил обратиться к Геничу для разбора поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился эмоциями от матча 21-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:3). По словам специалиста, ошибки в обороне стоили томской команде результата.

«Когда мы пытаемся как-то организовать игру, мы делаем это правильно. Были моменты, были подходы. Некого ставить, не кому играть. Такие ошибки делать в обороне нельзя. Это стоило нам результата. Выйти из зоны вылета... Наверное, сегодня был шанс подобраться к этому событию. Но чудес на свете не бывает, ошибки в обороне непозволительные. Мне добавить нечего. Не хватает мастерства, хладнокровия, последнего паса, много чего. Если мы сейчас будем это все обсуждать, то придется обратиться к Константину Геничу, он это делает профессионально и прекрасно в программе «8-16», – сказал Петраков в эфире канала «Наш Футбол».

«Томь» находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России.