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    Петраков предложил обратиться к Геничу для разбора поражения от «Арсенала»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился эмоциями от матча 21-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:3). По словам специалиста, ошибки в обороне стоили томской команде результата.

    «Когда мы пытаемся как-то организовать игру, мы делаем это правильно. Были моменты, были подходы. Некого ставить, не кому играть. Такие ошибки делать в обороне нельзя. Это стоило нам результата. Выйти из зоны вылета... Наверное, сегодня был шанс подобраться к этому событию. Но чудес на свете не бывает, ошибки в обороне непозволительные. Мне добавить нечего. Не хватает мастерства, хладнокровия, последнего паса, много чего. Если мы сейчас будем это все обсуждать, то придется обратиться к Константину Геничу, он это делает профессионально и прекрасно в программе «8-16», – сказал Петраков в эфире канала «Наш Футбол».

    «Томь» находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 19:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 2 апреля 2017, 13:22

      С нетерпением теперь жду очередной выпуск "8-16". Конечно, оборону "Томи" Генич там разбирать не будет, она (оборона) и так находится в весьма "разобранном" состоянии. Но вот ответного колкости-выпада теперь можно ожидать, притом в весьма саркастической манере.)

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 1 апреля 2017, 22:05

      Ценю чувство юмора Петракова в отношении Генича.

      -1
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