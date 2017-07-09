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    Петраков: «Не все футболисты хотят ехать в «Томь»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал исход встречи первого тура ФНЛ против «Кубани» (1:4).

    – Комментировать нечего. Проиграли матч по всем параметрам, уступив во всем. К сожалению, есть определенные проблемы. И особенно они касаются игры в обороне. Не сумели мы найти достойных кандидатур. Нужно укрепляться, пригласить еще как минимум центрального и правого защитника. От того, что нет никого, Сасин играл не на своей позиции.

    Какие-то моменты в атаке понравились, отдельные ребята. В частности и Соболев, и Сасин выглядели неплохо. Так что, потенциал определенный есть. Но чудес на свете не бывает. За одну неделю привести команду в оптимальное состояние и выстроить игру достаточно тяжело. Но надо идти дальше.

    – Есть ли кандидатуры на проблемные позиции?

    – Да с кем только не ведем переговоры! Если бы у нас клуб назывался «Спартак» или ЦСКА, у нас было бы уже десять кандидатур. Но пока мы «Томь» и играем в первом дивизионе. Так что, не все футболисты хотят ехать к нам. Учитывая и наше географическое положение, и финансовые моменты. Конечно, ведем переговоры. В понедельник должен на просмотр приехать футболист, во вторник еще один. Посмотрим, что они собой представляют.

    Напомним, в минувшем сезоне РФПЛ томский клуб занял последнее место.

    Источник: ФНЛ

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    09.07.2017 00:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июля 2017, 15:31

      Позор томскому руководству.Богатейший край,у Москвы денег просили на спасение команды.Что,дотационная область?

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      Рейтинг: +62

      nik33 11 июля 2017, 21:13

      Сибирь должна быть представлена в премьер лиге.Томь-в премьер лигу.а вот почему игроки не идут в Томь...непонятно.ведь в томи они будут играть а не полировать лавку.Удачи томи.

      1
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      Рейтинг: +9

      Aviator_Maslennikov 10 июля 2017, 12:44

      Я вообще удивляюсь, если кто-то захочет в Томь перейти. Далеко не самая нужная команда. Может хватить уже мучаться?)

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 июля 2017, 08:09

      Томь, наверное, и в ФНЛ не задержится.

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