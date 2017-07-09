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Петраков: «Не все футболисты хотят ехать в «Томь»

9 июля 2017, 00:39
4

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал исход встречи первого тура ФНЛ против «Кубани» (1:4).

– Комментировать нечего. Проиграли матч по всем параметрам, уступив во всем. К сожалению, есть определенные проблемы. И особенно они касаются игры в обороне. Не сумели мы найти достойных кандидатур. Нужно укрепляться, пригласить еще как минимум центрального и правого защитника. От того, что нет никого, Сасин играл не на своей позиции.

Какие-то моменты в атаке понравились, отдельные ребята. В частности и Соболев, и Сасин выглядели неплохо. Так что, потенциал определенный есть. Но чудес на свете не бывает. За одну неделю привести команду в оптимальное состояние и выстроить игру достаточно тяжело. Но надо идти дальше.

– Есть ли кандидатуры на проблемные позиции?

– Да с кем только не ведем переговоры! Если бы у нас клуб назывался «Спартак» или ЦСКА, у нас было бы уже десять кандидатур. Но пока мы «Томь» и играем в первом дивизионе. Так что, не все футболисты хотят ехать к нам. Учитывая и наше географическое положение, и финансовые моменты. Конечно, ведем переговоры. В понедельник должен на просмотр приехать футболист, во вторник еще один. Посмотрим, что они собой представляют.

Напомним, в минувшем сезоне РФПЛ томский клуб занял последнее место.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Томь Петраков Валерий
Комментарии (4)
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Ще Гевара
1499576958
Томь, наверное, и в ФНЛ не задержится.
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Aviator_Maslennikov
1499679863
Я вообще удивляюсь, если кто-то захочет в Томь перейти. Далеко не самая нужная команда. Может хватить уже мучаться?)
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nik33
1499796797
Сибирь должна быть представлена в премьер лиге.Томь-в премьер лигу.а вот почему игроки не идут в Томь...непонятно.ведь в томи они будут играть а не полировать лавку.Удачи томи.
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yorgenbarenz
1499862715
Позор томскому руководству.Богатейший край,у Москвы денег просили на спасение команды.Что,дотационная область?
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