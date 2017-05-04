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    Петраков: «Возможное чемпионство «Спартака» – полностью заслуга Карреры»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в преддверии матча 27-го тура РФПЛ против «Спартака» выразил мнение, что московский клуб по праву лидирует в турнирной таблице чемпионата России. По словам специалиста, в этом заслуга главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    Матч между «Спартаком» и «Томью» пройдет 6 мая на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    – «Спартак» по праву станет чемпионом? Некоторые скептики связывают победу красно-белых прежде всего со слабостью конкурентов.

    – По поводу конкурентов лидера не соглашусь. У красно-белых достаточно сильные соперники. ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Я хочу отдать должное Массимо Каррере. Это чисто его заслуга. Он сумел объединить коллектив, футболисты действуют с сумасшедшей самоотдачей, очень переживают за результат. Итальянец здорово организовал оборону, убрал много проблем сзади. Так что «Спартак» по праву идет первым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2017 22:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2726

      a_who 5 мая 2017, 19:19

      ДА ! Только при Каррере попёрло ! как я рад )))

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 мая 2017, 22:59

      Есть же люди адекватные! Валерий Юрьевич, все верно подметил)

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Д Альбертини 4 мая 2017, 23:07

      Валера всегда был простым брянским парнем. А, у нас всё всегда по делу.

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