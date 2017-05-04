Петраков: «Возможное чемпионство «Спартака» – полностью заслуга Карреры»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в преддверии матча 27-го тура РФПЛ против «Спартака» выразил мнение, что московский клуб по праву лидирует в турнирной таблице чемпионата России. По словам специалиста, в этом заслуга главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

Матч между «Спартаком» и «Томью» пройдет 6 мая на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

– «Спартак» по праву станет чемпионом? Некоторые скептики связывают победу красно-белых прежде всего со слабостью конкурентов.

– По поводу конкурентов лидера не соглашусь. У красно-белых достаточно сильные соперники. ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Я хочу отдать должное Массимо Каррере. Это чисто его заслуга. Он сумел объединить коллектив, футболисты действуют с сумасшедшей самоотдачей, очень переживают за результат. Итальянец здорово организовал оборону, убрал много проблем сзади. Так что «Спартак» по праву идет первым.