Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петраков – о трех пенальти в ворота «Томи» в матче против «Анжи»: «Пусть судейской бригаде будет стыдно»

Петраков – о трех пенальти в ворота «Томи» в матче против «Анжи»: «Пусть судейской бригаде будет стыдно»

27 апреля 2017, 22:49
30

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков раскритиковал работу арбитров на матче 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (3:3). Главный судья Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота томского клуба.

«Судейской бригаде пусть будет стыдно за то, как они работали и судили. Надо как-то расставлять все точки над «i». Надо судить честно. Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки», – заявил тренер в эфире «Матч! Наш футбол».

Ранее «Бомбардир» сообщал о том, что Безбородов назначен на матч 26-го тура ЦСКА«Спартак».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Томь Петраков Валерий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1493325099
ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ , ЖЕЛАЮ ТОМИ , ЧТО БЫ БУМЕРАНГ ВЕРНУЛСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ТУРЕ И ЭТО БЫЛО БЫ СПРАВЕДЛИВО ОБОЮДНО . УДАЧИ И ПОБЕДЫ ( НУ ИЛИ ХОТЯ БЫ НИЧЬЕЙ ) В ПОНЕДЕЛЬНИК .
Ответить
Бриг
1493325345
У судей приключения в каждом туре. Такого не припомню.
Ответить
Nerlinger
1493340354
То 3 удаления, то 3 пенальти... Терзают меня смутные подозрения...
Ответить
a-rakhmatov
1493350048
Судья нагло работают за черные бабки....
Ответить
Опорник84
1493351284
И этот судья будет судить дерби всея Руси?
Ответить
zadira56
1493351382
Всё по делу поставил.
Ответить
zagrizlik
1493353724
Всё три пенальти 100%. Пусть "Петя" своим футболистам объяснит, что в волейбол играют в другом месте и по ногам лупят безнаказанно, только в единоборствах.
Ответить
рамай
1493353818
Не бороды - не совести
Ответить
BAIv
1493355075
вчера написал что чудья поставит столько сколько Томь забьёт, но не думал что так будет... но судья всё четко отработал.. зарплату свою..
Ответить
МасСуд
1493358693
А хули пердеть петраку... научи своих жопоногих в штрафной играть
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
4
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
18
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
12
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Все новости
Все новости
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
1
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
9
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+