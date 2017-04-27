Петраков – о трех пенальти в ворота «Томи» в матче против «Анжи»: «Пусть судейской бригаде будет стыдно»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков раскритиковал работу арбитров на матче 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (3:3). Главный судья Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота томского клуба.

«Судейской бригаде пусть будет стыдно за то, как они работали и судили. Надо как-то расставлять все точки над «i». Надо судить честно. Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки», – заявил тренер в эфире «Матч! Наш футбол».

Ранее «Бомбардир» сообщал о том, что Безбородов назначен на матч 26-го тура ЦСКА – «Спартак».