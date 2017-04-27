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Безбородов рассудит дерби ЦСКА – «Спартак»

27 апреля 2017, 10:25
14

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 26-го тура чемпионата России. Стоит отметить, что центральную встречу между ЦСКА и «Спартаком» доверено обслуживать Владиславу Безбородову.

29 апреля (суббота)

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Егор Болховитин (Ленинградская область).

«Терек» – «Урал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Сергей Суховерхов (Воронеж).

30 апреля (воскресенье)

«ЦСКА» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); дополнительные ассистенты судьи – Алексей Сухой (Люберцы), Алексей Матюнин (Москва).

«Уфа» – «Арсенал»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).

«Ростов» – «Амкар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар); Александр Богданов (Верея).

1 мая (понедельник)

«Краснодар» – «Анжи»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

«Томь» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (14)
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OldenVad
1493278193
Я этого и боялся, статистика судейства Безбородова говорит против спартака. Почему не Егоров как хотели.
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filosof sparty
1493280215
Так вроде Карася хотели...
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stream15
1493281069
спартак опять назначил себе судейку.
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bset
1493282876
Вот Карасев. Лучший арбитр России. Вчера блестяще себя показал. Почему не доверять ему самые главные и самые сложные матчи? Зачем дали ему Крылья Советов - Оренбург?
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Boniel+
1493285075
Нельзя ставить судить этот матч Безбородова,потому что он будет свистеть в пользу Спартака.Чемпионство "Зениту" не светит,а второе место это Лига чемпионов и этот парень из Питера будет душить ЦСКА.Принимаю любые ставки,что "Спартак" получит пенальти,которого не будет!!!
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айор балдёжник
1493290229
Нормальный судья
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himik2-62
1493290273
бибиану штайнхаус пущай пригласят)))))))
Ответить
спартак спартаков1
1493297562
как можно бомжа ставить на такое дерби
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Д Альбертини
1493311007
питерца поставили судить дерби "всея Руси"... пздц... если судья будет судить не по правилам, то скорее всего ничью постарается сделать или помочь в выйгрыше Спартаку. у бомжей задача взять второе место и путевку в ЛЧ, этим все и объясняется! у кого еще какие мысли на сей счёт?)
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BORODA1974
1493394323
Будем надеяться,что Безбородов,будет судить не "беззубо"!
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