Петраков разочарован самоотдачей потенциальных новичков «Томи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков раскритиковал игроков команды по итогам контрольного матча с «Сибирью» (0:4). Специалиста настораживает и уровень потенциальных новичков.

«Неудачное начало – это одно, но и самой игры не было. Я удивлен, люди приезжают на просмотр, а у них нет ни желания, ни самоотдачи, ни дисциплины.

Хороший матч, который показал все наши слабости. Особенно мы бездарно играем в обороне. Надо с этим что-то делать, открывать заявку и проводить более или менее нормальную селекцию. Тогда мы сможем что-то поправить. А с такими игроками очень низкое качество.

«Сибирь» в первом дивизионе не самая сильная команда, но что мы тогда будем делать с другими командами? Но меня в большей степени настораживает не игра или результат. Если во втором тайме мы что-то пытались наладить, были подходы, то в первом мы просто потерялись.

Да, нагрузка, да, тренировки, но 45 минут можно на данном этапе выдержать и проявить себя. В первом тайме я ни у кого этого не увидел», – заявил Петраков.

Ранее специалист отметил, что, несмотря на тяжелое финансовое положение «Томи», не покинет клуб.