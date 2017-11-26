Петраков заявил, что некоторые игроки «Томи» не соответствуют уровню ФНЛ

Главный тренер томской «Томи» Валерий Петраков после матча 25 тура ФНЛ против астраханского «Волгаря» (0:2) остался недоволен своими футболистами. По мнению тренера, не весь состав сибиряков соответствует уровню турнира.

«Конечно, тяжело играть, когда такая нервная обстановка и когда игроки выходят, и нет взаимопонимания, идет мандраж. Особенно это сказывалось в первые минуты. Чем начал, тем, наверное, и закончу: подчеркну, что на данный момент некоторые футболисты, будем брать оборону в большей степени, не соответствуют первому дивизиону.

Поэтому надо им где-то практику проходить. Это наши томские ребята, наши томские футболисты, но им рано играть еще в первом дивизионе. Если мы, сейчас уже стоит такой вопрос на весеннюю стадию, захотим сохранить место в первом дивизионе, нужно делать основательную селекцию, основательно укреплять состав, не надеяться на кого-то, кто может в дальнейшем прибавить и играть за «Томь», – сказал тренер.

Томичи идут на 17 месте ФНЛ.