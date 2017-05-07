Петраков останется главным тренером «Томи», несмотря на вылет из РФПЛ

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил о том, что продолжит работу с командой в ФНЛ. В связи с победой «Оренбурга» над «Краснодаром» (1:0) команда лишилась математических шансов на сохранение места в РФПЛ на следующий сезон.

«Будет встреча с губернатором, где все определится по срокам контракта и дальнейшей работе. Будем обсуждать много вопросов, в том числе и мой контракт. Устная договоренность уже есть, я дал ему свое согласие, но встреча будет после 14-го числа, после игры с «Тереком», тогда подпишем бумаги», – сказал 58-летний специалист.

Петраков возглавил «Томь» в апреле 2016 года. Под его руководством команда вернулась в Премьер-лигу.