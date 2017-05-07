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    Петраков останется главным тренером «Томи», несмотря на вылет из РФПЛ

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил о том, что продолжит работу с командой в ФНЛ. В связи с победой «Оренбурга» над «Краснодаром» (1:0) команда лишилась математических шансов на сохранение места в РФПЛ на следующий сезон.

    «Будет встреча с губернатором, где все определится по срокам контракта и дальнейшей работе. Будем обсуждать много вопросов, в том числе и мой контракт. Устная договоренность уже есть, я дал ему свое согласие, но встреча будет после 14-го числа, после игры с «Тереком», тогда подпишем бумаги», – сказал 58-летний специалист.

    Петраков возглавил «Томь» в апреле 2016 года. Под его руководством команда вернулась в Премьер-лигу.

    Источник: ТАСС

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    07.05.2017 17:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 мая 2017, 21:43

      !!!!!!

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 мая 2017, 21:25

      А кто туда еще пойдет?

      0
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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 7 мая 2017, 20:53

      Это хорошо. Если еще сохранит этот состав, подтянет пацанов физически и технически- через год увидим в РФПЛ хорошую команду. И не обязательно, чтобы для этого на поле 7 легионеров бегало.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2017, 17:45

      зачем там футбол??? почему не развивать хоккей или мини футбол

      0
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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 > Garrincha58 7 мая 2017, 20:48

      Там тоже люди живут, и дети у них есть, а футбол самая доступная и малобюджетная игра.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 мая 2017, 17:33

      Хороший тренер! Но есть проблема, руководству области команда не нужна, к сожалению. Так стоит ли такому специалисту продолжать работу с клубом?

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 7 мая 2017, 17:21

      Молодец, красава, мужик!))

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