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  • Петраков останется главным тренером «Томи», несмотря на вылет из РФПЛ

Петраков останется главным тренером «Томи», несмотря на вылет из РФПЛ

7 мая 2017, 17:16
8

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил о том, что продолжит работу с командой в ФНЛ. В связи с победой «Оренбурга» над «Краснодаром» (1:0) команда лишилась математических шансов на сохранение места в РФПЛ на следующий сезон.

«Будет встреча с губернатором, где все определится по срокам контракта и дальнейшей работе. Будем обсуждать много вопросов, в том числе и мой контракт. Устная договоренность уже есть, я дал ему свое согласие, но встреча будет после 14-го числа, после игры с «Тереком», тогда подпишем бумаги», – сказал 58-летний специалист.

Петраков возглавил «Томь» в апреле 2016 года. Под его руководством команда вернулась в Премьер-лигу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Томь Петраков Валерий
Комментарии (8)
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Nevsky_RU
1494166877
Молодец, красава, мужик!))
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mialkov
1494167597
Хороший тренер! Но есть проблема, руководству области команда не нужна, к сожалению. Так стоит ли такому специалисту продолжать работу с клубом?
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Garrincha58
1494168344
зачем там футбол??? почему не развивать хоккей или мини футбол
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sochi-2013
1494179631
Это хорошо. Если еще сохранит этот состав, подтянет пацанов физически и технически- через год увидим в РФПЛ хорошую команду. И не обязательно, чтобы для этого на поле 7 легионеров бегало.
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paracetamol
1494181508
А кто туда еще пойдет?
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батог
1494182581
!!!!!!
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