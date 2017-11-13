Петраков: «Судьи влияют на мелкие моменты и отдают преимущество той или иной команде»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал игру своей команды с «Авангардом». Команды сыграли вничью со счетом 3:3.

«Своими ребятами я доволен. Считаю, что по содержанию игры и по моментам мы не уступили хозяевам поля. Обидно, что у нас Сасин получил травму, потому что есть проблемы с составом и заменами. А так волей-неволей пришлось перестраивать игру, менять схему, при которой мы, честно говоря, не очень здорово играем в обороне. Это футбол, травмы получают все.

К большому сожалению, когда игрок получает травму, причем достаточно серьезную, наверное, судейской коллегии нужно реагировать на такие моменты. Хотя арбитр правильно не остановил игру, потому что мяч был у нашей команды. Но предъявить за фол желтую карточку он, на мой взгляд, был обязан. Во всяком случае, игрокам нашей команды предупреждения за такие вещи давались.

Несмотря на это, мы сыграли достойно. Рад, что моя команда, даже проигрывая 2:3, сумела найти в себе силы отыграться. Это значит, что у нее есть характер.

Мы немного неправильно стали играть, когда повели 2:1. Опустились глубоко, стали удерживать результат. Когда нам забивали второй мяч при стандартном положении, мы не разобрались в штрафной, в результате чего у соперника остался свободным один игрок.

В такие моменты нужно было играть более уверенно, более содержательно. Хозяева в таких случаях идут вперед, и нужно было ловить их на контратаках. К сожалению, мы пропустили второй мяч, а за ним и третий. У нас у судейской коллегии свои правила, они знают, как их трактовать.

В моменте, когда нам забивали третий мяч… Есть правило: когда футболист неправильно вводит мяч из аута, мяч переходит к сопернику, и тот должен его вводить с того же места. У нас же получается, что можно вводить с произвольной точки. Почему так? Мне непонятно.

Мелких моментов много, в каждом своя правда. И когда судьи влияют на эти моменты, они волей-неволей отдают преимущество той или иной команде. Не хочу разбирать ошибки по отдельности, но я в принципе судейством сегодня недоволен», – сказал Петраков.