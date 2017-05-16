Петраков сообщил, что достиг устной договоренности с «Томью» о продлении контракта

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков продолжит работу в клубе. По его словам, на встрече с губернатором области Сергеем Жвачкиным он достиг устной договоренности о продлении контракта. Также специалист сообщил, что руководство региона будет постепенно решать проблемы с финансированием томичей.

«У нас с руководством «Томи» прошла встреча, и прошла она положительно. Губернатор поздравил меня с днем рождения, поговорили о ситуации в клубе. Сергей Анатольевич занимается нашим вопросом, знает наши проблемы и старается их решить. Сейчас проходит транш, и выплаты будут. Понятно, что не все сразу и трудности будут, но все решается.

Я пообещал, что останусь. Во мне заинтересованы здесь, и я тоже заинтересован в том, чтобы остаться в «Томи». Плюс мне было поручено выполнять не только обязанности главного тренера, но и внимательнее относиться к футбольной школе. Я так понял, что теперь мне нужно больше общаться с тренерами и директорами школ, курировать молодежный футбол. Сейчас не было возможности заниматься контрактом, но после моего возвращения в Томск обязательно все подпишем. На словах договорились обо всем», – сказал Петраков.

Напомним, «Томь» уже потеряла все шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.