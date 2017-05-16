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    Петраков сообщил, что достиг устной договоренности с «Томью» о продлении контракта

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков продолжит работу в клубе. По его словам, на встрече с губернатором области Сергеем Жвачкиным он достиг устной договоренности о продлении контракта. Также специалист сообщил, что руководство региона будет постепенно решать проблемы с финансированием томичей.

    «У нас с руководством «Томи» прошла встреча, и прошла она положительно. Губернатор поздравил меня с днем рождения, поговорили о ситуации в клубе. Сергей Анатольевич занимается нашим вопросом, знает наши проблемы и старается их решить. Сейчас проходит транш, и выплаты будут. Понятно, что не все сразу и трудности будут, но все решается.

    Я пообещал, что останусь. Во мне заинтересованы здесь, и я тоже заинтересован в том, чтобы остаться в «Томи». Плюс мне было поручено выполнять не только обязанности главного тренера, но и внимательнее относиться к футбольной школе. Я так понял, что теперь мне нужно больше общаться с тренерами и директорами школ, курировать молодежный футбол. Сейчас не было возможности заниматься контрактом, но после моего возвращения в Томск обязательно все подпишем. На словах договорились обо всем», – сказал Петраков.

    Напомним, «Томь» уже потеряла все шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2017 18:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 10:03

      Удачи Валерий Юрьевич!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 16 мая 2017, 20:38

      Петраков хороший тренер, пацанов сможет воспитать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 мая 2017, 19:43

      С Днюхой,Валера!
      -Спасибо,Серёжа...
      С чем,б..,проблемы?
      Ну..,
      в ..основном,сука,.с рожей...

      0
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