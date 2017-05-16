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  • Петраков сообщил, что достиг устной договоренности с «Томью» о продлении контракта

Петраков сообщил, что достиг устной договоренности с «Томью» о продлении контракта

16 мая 2017, 18:13
3

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков продолжит работу в клубе. По его словам, на встрече с губернатором области Сергеем Жвачкиным он достиг устной договоренности о продлении контракта. Также специалист сообщил, что руководство региона будет постепенно решать проблемы с финансированием томичей.

«У нас с руководством «Томи» прошла встреча, и прошла она положительно. Губернатор поздравил меня с днем рождения, поговорили о ситуации в клубе. Сергей Анатольевич занимается нашим вопросом, знает наши проблемы и старается их решить. Сейчас проходит транш, и выплаты будут. Понятно, что не все сразу и трудности будут, но все решается.

Я пообещал, что останусь. Во мне заинтересованы здесь, и я тоже заинтересован в том, чтобы остаться в «Томи». Плюс мне было поручено выполнять не только обязанности главного тренера, но и внимательнее относиться к футбольной школе. Я так понял, что теперь мне нужно больше общаться с тренерами и директорами школ, курировать молодежный футбол. Сейчас не было возможности заниматься контрактом, но после моего возвращения в Томск обязательно все подпишем. На словах договорились обо всем», – сказал Петраков.

Напомним, «Томь» уже потеряла все шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь Петраков Валерий
Комментарии (3)
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shinnik
1494953031
С Днюхой,Валера! -Спасибо,Серёжа... С чем,б..,проблемы? Ну.., в ..основном,сука,.с рожей...
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Kokmarov
1494956305
Петраков хороший тренер, пацанов сможет воспитать.
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OfaZavr
1495004594
Удачи Валерий Юрьевич!
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