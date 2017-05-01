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    Петраков остался разочарован судейством в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков высказал мнение о поражении от «Зенита» (0:2) во встрече 26-го тура РФПЛ.

    «В первом тайме игрой недоволен. Немножко «Томи» не хватает силенок, ребята молодые еще, конечно, нет таких физических кондиций. Во втором тайме мы вышли без Пульича, потеряли игрока, поэтому пришлось перестраивать опять всю оборону, некоторые игроки играли не на своих местах. Но во второй половине играли немного поинтереснее, оживили игру, что-то пытались создать в атаке. К сожалению, много не получилось.

    Недовольство судейством? Ну, а о чем тут говорить? Я считаю, бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Объясните, как это? Когда толкают игрока, за какую-то стычку дает желтую карточку, а здесь удар в лицо – и он не реагирует. И потом, посмотрите, какие фолы. Какое-то мелкое нарушение он свистит в одну сторону, у нас сколько было подходов – он не реагирует. Тема такая, которую не хочется обсуждать.

    Как буду настраивать команду на матч со «Спартаком»? Также. Сегодня был хороший урок с «Зенитом». «Спартак» играет в такой же манере. Многое игрокам «Томи» уже станет понятно, как играют хорошие команды. Какие движение, скорость, смещения с мячом, без мяча. Поэтому им надо уже делать выводы. И я, надеюсь, что у нас будут изменения в составе. Что мелкие травмы мы залечим и выйдем в более оптимальном составе на «Спартак», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 15:46
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 1 мая 2017, 18:29

      Кришито давно надо или с поля выгнать или е....ник начистить. Одно из двух он заслужил.

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      Рейтинг: +649

      vla4839 > Супермачо 1 мая 2017, 19:58

      его одного надо выгнать? и за что?что дал сдачи за наглость?

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > vla4839 1 мая 2017, 20:07

      Я не конкретно про эту встречу.

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      Рейтинг: +649

      vla4839 > Супермачо 1 мая 2017, 20:17

      тогда надо конкретно

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      Рейтинг: +454

      Filllllll > vla4839 1 мая 2017, 21:39

      В матче со Спартаком он сильно борзел и провоцировал игроков Спартака постоянно. Квинси карточку получил, за то что этот хер его в спину из-подтишка толкнул, и матрац фиг того Кришиту наказал. Вот и чувствует себя мудак безнаказанным и ведет себя на поле соответсвующе.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Filllllll 1 мая 2017, 22:59

      За меня выразил основную мысль, спасибо. Он весь этот сезон напрашивается. На нашем маленьком стадиончике ему бы уже давно всё объяснили по пацански. Жаль, что в премьер-лиге так не выйдет.

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 1 мая 2017, 18:03

      Аутсайдер оказался дауншифером. Чего удивляться?

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 1 мая 2017, 17:01

      Что ж вы так господин Петраков! Если это вольная борьба, тогда конечно, Кришито не прав, если бокс, то не прав Соболев. Ну а если это все-таки футбол , то понять итальянского защитника можно- нужно же как-то реагировать на такую наглость Соболева.

      7
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > raritet 1 мая 2017, 18:04

      Соболев Кришито чуть шею не сломал, так насел. Красной заслуживал.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 мая 2017, 16:49

      не серьёзный разговор....
      это у Томи сейчас проходят контрольные тренировки, которые уже никак не влияют на результат, а кто-то может и серьёзнее относится к каждому матчу... Крешето ведь ударил Соболева не за нарушение правил, а за борзость, которую продемонстрировал Соболев.... Просто Крешето охуел и в охуении выбросил руку.... ну, а играть 10 на 10 или 9 на 9, большой роли не играет....

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 мая 2017, 16:39

      "Недовольство судейством? Ну, а о чем тут говорить? Я считаю, бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Объясните, как это? Когда толкают игрока, за какую-то стычку дает желтую карточку, а здесь удар в лицо – и он не реагирует. И потом, посмотрите, какие фолы. Какое-то мелкое нарушение он свистит в одну сторону, у нас сколько было подходов – он не реагирует. Тема такая, которую не хочется обсуждать".
      Валерий Петраков

      Матч не видел. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слова Петракова. Но матч проводился в рамках первенства "Бандитский Петербург", где питерцы и судьи проводят коррупционно-демонстративные матчи для населения, чтобы показать свою власть и возможности, поэтому всё это для футбольных болельщиков значения не имеет. В РФПЛ 15 команд.

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > cska-62 1 мая 2017, 16:55

      не принципиально....

      судья в поле первый раз судил самостоятельно....

      томич применил действительно приём дзюдо, обхватил( обнял) за пояс Кришито и сделал бросок прогибом, причём Кришито упал на шею, подогнув голову.... ну и махнул рукой .... если бы не махнул, можно было томича удалять... а так- можно было обоих удалять.... судья никого не стал удалять, дал по жёлтой и всё....

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > семёнычев 1 мая 2017, 17:23

      Хорошо, если так... Но Петраков говорит вообще о судействе "в одну калитку"... Не только об этом эпизоде! Опять же, этот матч я не видел, но видел ДРУГИЕ... И трансляции просто выключал. Сериалы не смотрю. "Бандитский Петербург" - не исключение.

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > cska-62 1 мая 2017, 19:06

      Ересь очередная... из твоих уст. Ты просто не любишь Питер и все, что с ним связано. Посмотри эпизод, если это был удар - тогда я американский летчик...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > BarStep 1 мая 2017, 20:46

      Я не могу Питер любить или не любить, ибо в нём просто никогда не был, хотя и объездил в молодости всю нашу провинцию вдоль и поперёк (европейскую часть). И за "Зенит" искренне радовался, когда он при Павле Фёдоровиче Садырине честно взял "золото" ещё в 1984 году! Без каких-либо масштабных финансовых вливаний и судейского произвола.

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > cska-62 1 мая 2017, 21:31

      Я бы конечно мог с тобой порассуждать на тему адм и фин ресурсов в советском футболе, но не буду... Не тебе мне эти вещи рассказывать. Но и тогда и сейчас, без финансовых вливаний ни один клуб достойно существовать не может, а иначе - судьба Томи, Уралана и т.д. Судейский произвол? Я думаю, что ты драматизируешь ситуацию..., просто очень низкая квалификация у наших судей и ошибаются они не только в матчах с участием Зенита. Садырину П.Ф. - большое уважение и вечный покой, и это он вам сделал великолепную команду и завоевал последнее чемпионство Союза..., и я тогда тоже искренне радовался за ЦСКА. К стати, - ни тогда, ни сейчас и ни когда Питер не был и не будет провинциальным городом..., и ты это прекрасно понимаешь...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > BarStep 2 мая 2017, 11:06

      Садырин сделал из "г...а конфетку". И состав был тот же, что вылетал в 1 лигу. Состав "Зенита" образца 1984 года тоже был отнюдь не звёздным. Сегодня пока роль тренеров-волшебников Бескова и Садырина исполняет Курбан Бердыев. Кандидатами могут быть Гончаренко и Черчесов, но последний совершил ошибку, перейдя тренировать сборную. Потерял несколько лет.

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 16:19

      ну и шутник, на спартак он там выйдет, а те прям испугаются сразу и не будут забивать штук пять. Давай уж будь реалистом, зенит даже не сильно старался, на классе, а сверх мотивированный Спартак вообще будет рвать и метать, у вас состав максимум фнл, и то середняковый, это не ужасно, просто надо принимать это, вы уже вылетели

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      Рейтинг: +649

      vla4839 1 мая 2017, 16:16

      господин Петраков лукавит. Он прекрасно видел ,что игрок его команды Соболев борцовским приёмом бросил Кришито на газон ,за что получил по морде,но по-моему мало получил. За такие прёмы надо сразу удалять и из футболистов переводить в борцов.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 мая 2017, 16:15

      бля...забыл добавить.

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