Петраков остался разочарован судейством в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков высказал мнение о поражении от «Зенита» (0:2) во встрече 26-го тура РФПЛ.

«В первом тайме игрой недоволен. Немножко «Томи» не хватает силенок, ребята молодые еще, конечно, нет таких физических кондиций. Во втором тайме мы вышли без Пульича, потеряли игрока, поэтому пришлось перестраивать опять всю оборону, некоторые игроки играли не на своих местах. Но во второй половине играли немного поинтереснее, оживили игру, что-то пытались создать в атаке. К сожалению, много не получилось.

Недовольство судейством? Ну, а о чем тут говорить? Я считаю, бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Объясните, как это? Когда толкают игрока, за какую-то стычку дает желтую карточку, а здесь удар в лицо – и он не реагирует. И потом, посмотрите, какие фолы. Какое-то мелкое нарушение он свистит в одну сторону, у нас сколько было подходов – он не реагирует. Тема такая, которую не хочется обсуждать.

Как буду настраивать команду на матч со «Спартаком»? Также. Сегодня был хороший урок с «Зенитом». «Спартак» играет в такой же манере. Многое игрокам «Томи» уже станет понятно, как играют хорошие команды. Какие движение, скорость, смещения с мячом, без мяча. Поэтому им надо уже делать выводы. И я, надеюсь, что у нас будут изменения в составе. Что мелкие травмы мы залечим и выйдем в более оптимальном составе на «Спартак», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».