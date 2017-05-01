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  • Петраков остался разочарован судейством в матче с «Зенитом»

Петраков остался разочарован судейством в матче с «Зенитом»

1 мая 2017, 15:46
20

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков высказал мнение о поражении от «Зенита» (0:2) во встрече 26-го тура РФПЛ.

«В первом тайме игрой недоволен. Немножко «Томи» не хватает силенок, ребята молодые еще, конечно, нет таких физических кондиций. Во втором тайме мы вышли без Пульича, потеряли игрока, поэтому пришлось перестраивать опять всю оборону, некоторые игроки играли не на своих местах. Но во второй половине играли немного поинтереснее, оживили игру, что-то пытались создать в атаке. К сожалению, много не получилось.

Недовольство судейством? Ну, а о чем тут говорить? Я считаю, бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Объясните, как это? Когда толкают игрока, за какую-то стычку дает желтую карточку, а здесь удар в лицо – и он не реагирует. И потом, посмотрите, какие фолы. Какое-то мелкое нарушение он свистит в одну сторону, у нас сколько было подходов – он не реагирует. Тема такая, которую не хочется обсуждать.

Как буду настраивать команду на матч со «Спартаком»? Также. Сегодня был хороший урок с «Зенитом». «Спартак» играет в такой же манере. Многое игрокам «Томи» уже станет понятно, как играют хорошие команды. Какие движение, скорость, смещения с мячом, без мяча. Поэтому им надо уже делать выводы. И я, надеюсь, что у нас будут изменения в составе. Что мелкие травмы мы залечим и выйдем в более оптимальном составе на «Спартак», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Петраков Валерий
Комментарии (20)
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shinnik
1493644502
бля...забыл добавить.
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vla4839
1493644604
господин Петраков лукавит. Он прекрасно видел ,что игрок его команды Соболев борцовским приёмом бросил Кришито на газон ,за что получил по морде,но по-моему мало получил. За такие прёмы надо сразу удалять и из футболистов переводить в борцов.
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NEON-SM
1493644749
ну и шутник, на спартак он там выйдет, а те прям испугаются сразу и не будут забивать штук пять. Давай уж будь реалистом, зенит даже не сильно старался, на классе, а сверх мотивированный Спартак вообще будет рвать и метать, у вас состав максимум фнл, и то середняковый, это не ужасно, просто надо принимать это, вы уже вылетели
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cska-62
1493645961
"Недовольство судейством? Ну, а о чем тут говорить? Я считаю, бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Объясните, как это? Когда толкают игрока, за какую-то стычку дает желтую карточку, а здесь удар в лицо – и он не реагирует. И потом, посмотрите, какие фолы. Какое-то мелкое нарушение он свистит в одну сторону, у нас сколько было подходов – он не реагирует. Тема такая, которую не хочется обсуждать". Валерий Петраков Матч не видел. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слова Петракова. Но матч проводился в рамках первенства "Бандитский Петербург", где питерцы и судьи проводят коррупционно-демонстративные матчи для населения, чтобы показать свою власть и возможности, поэтому всё это для футбольных болельщиков значения не имеет. В РФПЛ 15 команд.
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семёнычев
1493646561
не серьёзный разговор.... это у Томи сейчас проходят контрольные тренировки, которые уже никак не влияют на результат, а кто-то может и серьёзнее относится к каждому матчу... Крешето ведь ударил Соболева не за нарушение правил, а за борзость, которую продемонстрировал Соболев.... Просто Крешето охуел и в охуении выбросил руку.... ну, а играть 10 на 10 или 9 на 9, большой роли не играет....
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raritet
1493647304
Что ж вы так господин Петраков! Если это вольная борьба, тогда конечно, Кришито не прав, если бокс, то не прав Соболев. Ну а если это все-таки футбол , то понять итальянского защитника можно- нужно же как-то реагировать на такую наглость Соболева.
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paracetamol
1493651005
Аутсайдер оказался дауншифером. Чего удивляться?
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Супермачо
1493652578
Кришито давно надо или с поля выгнать или е....ник начистить. Одно из двух он заслужил.
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