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  • Петраков: «Спартаку» везет? Абсурдно об этом говорить, команда заслуженно лидирует в чемпионате»

Петраков: «Спартаку» везет? Абсурдно об этом говорить, команда заслуженно лидирует в чемпионате»

5 мая 2017, 19:50
15

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков выразил мнение, что «Спартак» заслуженно является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ. По словам специалиста, в этом большая заслуга главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«С приходом Карреры клуб выглядит как одна семья. Посмотрите, с какой самоотдачей, с каким желанием они бьются. Как переживает скамейка запасных – в команде нет никакого разделения, все делают одно дело. Каррера сумел объединить футболистов, а этого дорогого стоит. И это чисто его заслуга.

А насчет везения и голов на последних минутах – абсурдно об этом говорить. Кто мешает другим забивать в концовках? Какая вообще разница: на первой минуте мяч забит или на последней? Спартаковцы – молодцы, играют до конца. Они заслуженно лидируют в чемпионате», – сказал Петраков.

На данный момент «Спартак» занимает единоличное первое место в турнирной таблице чемпионата России, обгоняя ближайшего преследователя на восемь очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Петраков Валерий
Комментарии (15)
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кеша_КБ
1494004174
- вполне адеквактный тренер!...Томь жалко!...вылетает(((
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Mahone
1494005233
Да,говорит истину,молодец!!!!!!!
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NEON-SM
1494006572
всё очевидно, хорошо что хоть некоторые понимают
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B.G.
1494009899
Один из не многих адекватов по теме лидерства Спартака!
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Диктор
1494011049
Объективное мнение.
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VVM1964
1494017514
" ВЕЗЕТ СИЛЬНЕЙШЕМУ "
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Антон Конев
1494018171
ты прав
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xColaz
1494018734
Боюсь, что круче Карреры не было еще тренера в нашем чемпионате
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Cuervo
1494036650
Везет сильнейшим
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OfaZavr
1494053480
Всё верно Валерий Юрьевич.
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