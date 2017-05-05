Петраков: «Спартаку» везет? Абсурдно об этом говорить, команда заслуженно лидирует в чемпионате»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков выразил мнение, что «Спартак» заслуженно является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ. По словам специалиста, в этом большая заслуга главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«С приходом Карреры клуб выглядит как одна семья. Посмотрите, с какой самоотдачей, с каким желанием они бьются. Как переживает скамейка запасных – в команде нет никакого разделения, все делают одно дело. Каррера сумел объединить футболистов, а этого дорогого стоит. И это чисто его заслуга.

А насчет везения и голов на последних минутах – абсурдно об этом говорить. Кто мешает другим забивать в концовках? Какая вообще разница: на первой минуте мяч забит или на последней? Спартаковцы – молодцы, играют до конца. Они заслуженно лидируют в чемпионате», – сказал Петраков.

На данный момент «Спартак» занимает единоличное первое место в турнирной таблице чемпионата России, обгоняя ближайшего преследователя на восемь очков.