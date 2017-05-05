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    Петраков: «Спартаку» везет? Абсурдно об этом говорить, команда заслуженно лидирует в чемпионате»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков выразил мнение, что «Спартак» заслуженно является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ. По словам специалиста, в этом большая заслуга главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    «С приходом Карреры клуб выглядит как одна семья. Посмотрите, с какой самоотдачей, с каким желанием они бьются. Как переживает скамейка запасных – в команде нет никакого разделения, все делают одно дело. Каррера сумел объединить футболистов, а этого дорогого стоит. И это чисто его заслуга.

    А насчет везения и голов на последних минутах – абсурдно об этом говорить. Кто мешает другим забивать в концовках? Какая вообще разница: на первой минуте мяч забит или на последней? Спартаковцы – молодцы, играют до конца. Они заслуженно лидируют в чемпионате», – сказал Петраков.

    На данный момент «Спартак» занимает единоличное первое место в турнирной таблице чемпионата России, обгоняя ближайшего преследователя на восемь очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.05.2017 19:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2726

      a_who 6 мая 2017, 12:33

      Дельно сказал !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 6 мая 2017, 11:17

      ни убавить ни прибавить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2017, 09:51

      Всё верно Валерий Юрьевич.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 6 мая 2017, 05:21

      Все правильно сказано

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 6 мая 2017, 05:10

      Везет сильнейшим

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 6 мая 2017, 00:37

      Будет 3:0

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 6 мая 2017, 00:12

      Боюсь, что круче Карреры не было еще тренера в нашем чемпионате

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 6 мая 2017, 00:02

      ты прав

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Бульба 5 мая 2017, 22:20

      Валерим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2017, 22:04

      Объективное мнение.

      3
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