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«Томь» поздравила Петракова с днем рождения

16 мая 2017, 10:44
5

Руководство «Томи» поздравило главного тренера команды Валерия Петракова с днем рождения. Во вторник, 16 мая специалисту исполнилось 59 лет.

«Хочется сказать за это и за всю тренерскую работу в Томске огромное спасибо Валерию Юрьевичу Петракову! В день рождения мы желаем ему крепкого здоровья, а также выдержки в столь сложной для «Томи» ситуации.

Желаем финансового и семейного благополучия! Желаем, чтобы побольше радовали дети! Ну и конечно, чтобы нынешние «футбольные дети» ставили, как и их тренер, высокие цели и добились в футболе серьезных успехов!» – говорится в поздравлении клуба.

Стоит отметить, что Петраков трижды приходил в томский клуб в качестве тренера. Он выводил команду в Премьер-лигу.

Источник: ФК «Томь»
Россия. Премьер-лига Томь Петраков Валерий
Комментарии (5)
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Mahone
1494921235
Поздравляю Петракова,как игрок был он очень хорош,торпедовец!!!!!!
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dok66
1494923272
Поздравления Валерию Юрьевичу ! Мужик !
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OfaZavr
1494923432
Присоединяюсь. С днем рождения Валерий Юрьевич!
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пряник929
1494928543
надерите задницу крыльям и выиграйте последнюю игру, вот будет ему подарок...
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семёнычев
1494932982
лучше бы руководство Томи подарило Юричу лецензию ФНЛ для команды, с которой вроде бы проблемы возникают....
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