«Томь» поздравила Петракова с днем рождения

Руководство «Томи» поздравило главного тренера команды Валерия Петракова с днем рождения. Во вторник, 16 мая специалисту исполнилось 59 лет.

«Хочется сказать за это и за всю тренерскую работу в Томске огромное спасибо Валерию Юрьевичу Петракову! В день рождения мы желаем ему крепкого здоровья, а также выдержки в столь сложной для «Томи» ситуации.

Желаем финансового и семейного благополучия! Желаем, чтобы побольше радовали дети! Ну и конечно, чтобы нынешние «футбольные дети» ставили, как и их тренер, высокие цели и добились в футболе серьезных успехов!» – говорится в поздравлении клуба.

Стоит отметить, что Петраков трижды приходил в томский клуб в качестве тренера. Он выводил команду в Премьер-лигу.