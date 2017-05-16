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    «Томь» поздравила Петракова с днем рождения

    Руководство «Томи» поздравило главного тренера команды Валерия Петракова с днем рождения. Во вторник, 16 мая специалисту исполнилось 59 лет.

    «Хочется сказать за это и за всю тренерскую работу в Томске огромное спасибо Валерию Юрьевичу Петракову! В день рождения мы желаем ему крепкого здоровья, а также выдержки в столь сложной для «Томи» ситуации.

    Желаем финансового и семейного благополучия! Желаем, чтобы побольше радовали дети! Ну и конечно, чтобы нынешние «футбольные дети» ставили, как и их тренер, высокие цели и добились в футболе серьезных успехов!» – говорится в поздравлении клуба.

    Стоит отметить, что Петраков трижды приходил в томский клуб в качестве тренера. Он выводил команду в Премьер-лигу.

    Источник: ФК «Томь»

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    16.05.2017 10:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 мая 2017, 14:09

      лучше бы руководство Томи подарило Юричу лецензию ФНЛ для команды, с которой вроде бы проблемы возникают....

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 мая 2017, 12:55

      надерите задницу крыльям и выиграйте последнюю игру, вот будет ему подарок...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 11:30

      Присоединяюсь. С днем рождения Валерий Юрьевич!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 11:27

      Поздравления Валерию Юрьевичу ! Мужик !

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 мая 2017, 10:53

      Поздравляю Петракова,как игрок был он очень хорош,торпедовец!!!!!!

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