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    «Томь» продлит контракт с Петраковым

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сохранит свой пост. Об этом сообщил спортивный директор клуба из Томска Игорь Кудряшов.

    «Новый сезон совсем не за горами, и планы подготовки к нему уже сверстаны. «Томь» собирается после 20-дневного отпуска 10 июня и проведет два дня беговой работы под руководством тренеров Баскакова и Помещикова. А 12 июня, вернувшись в Томск после отдыха, тренировочный процесс возглавит Петраков. Предварительная договоренность о продлении контракта с этим уважаемым специалистом уже достигнута, он будет подписан по прибытию Валерия Юрьевича в Томск», – сказал Кудряшов.

    Напомним, что «Томь» по итогам минувшего сезона чемпионата России заняла последнее место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

    Источник: ФК «Томь»

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    24.05.2017 11:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 16:06

      Вообще Валерию Юрьевичу полный респект . После того , что было с Томью в этом сезоне ... и он решил остаться . Хотя еще по ходу сезона мог со спокойной совестью уйти , и никто бы ему ничего плохого не смог сказать .! Если сохранит костяк команды , то Томь будет очень крепким орешком в ФНЛ для всех .

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 15:52

      Правильно,хороший тренер,грамотный,доигрывал с молодежью,кстати перспективная молодежь,смотрелась хорошо

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