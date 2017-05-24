«Томь» продлит контракт с Петраковым

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сохранит свой пост. Об этом сообщил спортивный директор клуба из Томска Игорь Кудряшов.

«Новый сезон совсем не за горами, и планы подготовки к нему уже сверстаны. «Томь» собирается после 20-дневного отпуска 10 июня и проведет два дня беговой работы под руководством тренеров Баскакова и Помещикова. А 12 июня, вернувшись в Томск после отдыха, тренировочный процесс возглавит Петраков. Предварительная договоренность о продлении контракта с этим уважаемым специалистом уже достигнута, он будет подписан по прибытию Валерия Юрьевича в Томск», – сказал Кудряшов.

Напомним, что «Томь» по итогам минувшего сезона чемпионата России заняла последнее место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.