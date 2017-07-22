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    Петраков – о поражении в ФНЛ: «Дома так играть нельзя»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал исход матча третьего тура ФНЛ против «Олимпийца» (1:2).

    «В домашних играх так играть нельзя. Нам сегодня много чего не хватает: агрессии, технического исполнения, организации. Пока мои слова до ребят не доходят. Сегодня выпустили двоих нападающих, которые должны были грамотно бороться, но проиграть весь подбор, особенно в первом тайме… В первом тайме был чистый хаос. Игрой недоволен, играли фрагментарно. Желания и самоотдачи у некоторых игроков я просто не увидел. Замены, наверное, просто не усилили игру, к сожалению», – цитирует специалиста интернет-ресурс «В Томске».

    Для томского клуба поражения стало третьим подряд в новом сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      Urry 27 июля 2017, 10:12

      А в гостях - можно

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