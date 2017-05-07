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Валерий Петраков
Материалы
Валерий Петраков - материалы
Россия
16 мая 1958 (68)
Тренер
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Публикации
«Хочется красиво победить». Как «Спартак» провел последнюю домашнюю игру перед чемпионством
6 мая московский «Спартак» принимал аутсайдера чемпионата. После победы над «Томью» красно-белым остается одно очко до чемпионства. Данил Замалетдинов посмотрел игру на стадионе и рассказал об ее антураже.
07.05.2017 20:50
17
Кто из аутсайдеров чемпионата России должен остаться
Через два месяца от главной лиги страны отколется две-четыре команды. Авторы «Бомбардира» взяли пять участников группы риска и поспорили, какой клуб надо спасти.
02.04.2017 10:25
19
Глушаков, Смолов, Вернблум и другие супергерои 14-го тура РФПЛ
«Спартак» выиграл первый круг, заколотив лучший гол сезона. Дзюба вытащил «Зенит» в матче с аутсайдером. Смолов сразу забил после травмы. Герои, цифры, факты и все голы – в обзоре 14-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
22.11.2016 11:00
4
«Бердыев выбежал на поле, чтобы показать, как забивать». Как дебютировать в 16 лет и стать двукратным чемпионом
Евгений Баляйкин начал играть в 16 лет, отказал «Спартаку» и взял два чемпионства с «Рубином». В интервью Александру Плеханову он рассказал, как Кристиан Ансальди прятал чужие бутсы и объяснил, почему «хочет ответить школьникам».
17.11.2016 19:00
5
Программу развития футбола для России создали в США. Моуринью – худший тренер в истории. Дайджест событий дня
ФИФА приглашает выбрать талисман ЧМ-2018. Петраков вызвался платить штраф за мат. Слуцкий не бесплатно работал со сборной России на Евро. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
23.09.2016 23:30
16
Лодыгин, Попов, Смолов и другие герои и антигерои 3-го тура РФПЛ
Суперголы, кошмарные вратарские ляпы и дикие промахи – наиболее яркая характеристика очередного тура чемпионата России, который выдался не голевым, но бодрым. Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все забитые мячи и многое другое – в оперативном обзоре 3-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
15.08.2016 19:20
4
Мамаев, Азмун, Грасия и другие герои и антигерои 2-го тура РФПЛ
«Зенит» опять не забил, «Ростов» попрощался с Бердыевым, «Спартак» снова устроил веселье на домашней арене, а Смолов вырвался в лидеры гонки бомбардиров. Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все голы и многое другое – в оперативном обзоре 2-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
08.08.2016 21:30
11
Самые странные матчи в истории чемпионатов России. Часть 1
В чемпионате России последний тур – время, когда все решается, а иногда происходят «чудеса». Особенно яркие в тех играх, когда одним командам позарез нужны очки, а другие уже ни о чем не беспокоятся. Сергей Беседин вспомнил «странные» матчи прошлых лет.
20.05.2016 10:05
7
Бензема пропустит Евро-2016. Уткин прокомментирует матч Англия – Россия. Дайджест событий дня
Три футболиста «Лестера» поборются за звание лучшего игрока сезона в Англии. «Зенит» и «Спартак» договорились о ценах на билеты. «Милан» официально презентовал Брокки. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13.04.2016 20:31
«Бышовец брал деньги. Я это знаю». Как тренеров в России обвиняли в вымогательстве
Бывший футболист «Краснодара» Олег Самсонов прошелся в интервью по тренеру Славолюбу Муслину, заявив, что тот брал деньги с игроков. Ситуация и обвинение – не впервые в истории чемпионата России. «Бомбардир» вспоминает похожие скандалы.
12.02.2016 16:00
2
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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18:30
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