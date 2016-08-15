Лодыгин, Попов, Смолов и другие герои и антигерои 3-го тура РФПЛ

Антигерой: Юрий Лодыгин («Зенит»)

Дело к осени, и вратарь «Зенита» снова взялся за свое. В начале прошлого сезона Лодыгин ошибался так, что из его ляпов сочиняли целые подборки, и в пятничной игре с «Ростовом» он аж четырежды напомнил об этом в первые восемь минут. Кульминацией провалов стал подаренный мяч Полозу, а затем нападающий «Ростова» удвоил счет после чудовищного провала хозяев в защите. Абсолютно безыдейно действовавших питерцев взбодрило удаление Гацкана в конце первого тайма, а в начале второго они реализовали спорный пенальти (отличился новичок Жулиано) и принялись штурмовать ворота гостей. В итоге ростовчане забили сами себе (Эзатолахи), а в конце не справились с точным ударом Джорджевича. «Зенит» стабилен в домашних матчах с «Ростовом» – лишь однажды из последних девяти он не победил.

Герой: Георгий Миланов (ЦСКА)

Здесь, пожалуй, без сюрпризов – все лавры тому, кто забил решающий гол, причем сделал это за считанные секунды до конца. ЦСКА снова вырвал победу в самой концовке, а Миланов здорово разобрался в чужой штрафной, да еще и направил мяч так, что он в этой толчее вообще никого не задел. Качество матча «Урал» – ЦСКА хромало на обе ноги, но в таких матчах армейцы лучше всех выжимают максимум. Статистика снова за них – ЦСКА выиграл уже семь последних матчей у «Урала». Жаль лишь, что не получилось голевой феерии, как в три предыдущих сезона в екатеринбургских матчах.

Герой: Ивелин Попов («Спартак»)

Честно говоря, даже если бы Попов провалил свой матч (хотя сыграл он и так не слишком ярко), то его стоило бы выделить из-за того гола, который он забил за «Спартак» в ворота «Рубина» – это был практически идеальный мяч: удар с лета первым касанием по красивой дуге и еще рикошетом от перекладины. Он бы и стал победным, если б не роскошный гол Марко Девича в конце первого тайма. Наряду с петербургским матчем игра в Казани была самой яркой в туре и вряд ли оставила довольными обе стороны – «Рубин» остался с двумя очками после трех матчей, и на такой результат уж точно не рассчитывали в клубе после 40-миллионных вложений, а «Спартак» вполне мог победить такого соперника, но упустил ряд неплохих моментов, а в конце не нашел в себе сил дожать казанцев.

Интересно, что в Казани спартаковцы обязательно забивают уже шестой сезон подряд, но далеко не всегда это гарантировало им победу. Вдвойне интересно, был ли это последний матч «Спартака» под руководством Массимо Карреры, судя по тому, что переговоры с Курбаном Бердыевым проходят не столь гладко.

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Антигерой: Аблае Мбенгуе («Терек»)

Впрочем, что там Питер и Казань, в Грозном тоже отыграли довольно бодрый матч «Терек» и «Локомотив». Железнодорожники проводили первую игру под руководством и.о. главного тренера Олега Пашинина, грозненцы же были намерены отыграться после жутких и непривычных для себя 0:4 в Краснодаре. Тут, как и в игре «Рубин» – «Спартак», довольных ничьей, пожалуй, не нашлось. Хозяева быстро открыли счет усилиями Иванова, но еще в первом же тайме пропустили ответный мяч от Шкулетича, а в самой концовке запороли просто дичайший момент. Вернее, загубил его один футболист по фамилии Мбенгуе, у которого, видимо, все залетает только в ворота другой команды из Москвы. А может он просто чувствовал, что обречен – в последних 12 матчах против «Локомотива» крепкий по меркам РФПЛ «Терек» смог победить всего лишь однажды.

Герой: Федор Смолов («Краснодар»)

Качество игры в третьем туре РФПЛ оставляло желать лучшего, поэтому приходится выбирать футболистов, отличившихся в каких-то конкретных ситуациях. Красиво забивали не только в Казани, но и в Самаре, причем вышло все очень даже похоже – хозяева поразили чужие ворота после фланговой подачи и мощного удара головой, а гости – в результате блестящего индивидуального мастерства. Федор Смолов сравнял счет в матче против «Крыльев Советов» хлестким ударом из-за пределов штрафной, а затем едва не повторил свой успех. Обязательно выделим и самарца Бруно, который нараздавал обостряющих пасов, был очень точен в длинных передачах, да еще и отдал голевой пас на Родича в начале матча.

Безусловно, «Краснодар» был ближе к победе, но все же потерял очки. Любопытно, что и в этой игре исход состоялся в соответствии с прошлой статистикой, ведь краснодарский клуб всего лишь дважды (!) побеждал «Крылья» в 11 матчах. Не выиграл он и сейчас.

Герой: Валерий Петраков («Томь»)

Снова хвалим главного тренера томской команды за то, что в условиях довольно скромного подбора игроков она добилась отличного результата, да еще и практически не позволила ничего создать сопернику. Ранний гол Самодина в матче «Томь» – «Уфа» оказался победным, а Виктор Гончаренко пока так и не смог излечить свой клуб от комплекса гостевых матчей – «Уфа» уже седьмой раз подряд возвращается с выезда с поражениями и еще без забитых мячей.

Герой: Александр Беленов («Анжи»)

Совершенно неясно, как бы сложился матч «Анжи» – «Арсенал», не отрази Беленов пенальти от Берхамова в середине первого тайма. Бить одиннадцатиметровые в воскресенье «Арсеналам» вообще было противопоказано – не забил ни лондонский, ни тульский, да еще и оба проиграли. На «Эмирэйтс» все было очень весело и бодро, в Махачкале же случился лишь один гол Маевского, который и принес победу «Анжи», выставившему на этот матч аж шесть (!) номинальных защитников. Так в истории противостояния этих команд ничьих и не случилось за семь игр, а туляки проиграли без дисквалифицированного на эту игру главного тренера Сергея Павлова.

Антигерой: Александр Прудников («Оренбург»)

В своей 11-й по счету команде Прудников пока не сделал ничего полезного, как и в матче с «Амкаром», в котором вышел с первых минут. Ни разу не попал в створ ворот, терял мячи, завалился в штрафной без контакта, провоцируя судью на назначение пенальти, и в целом отыграл крайне бледно даже в таком незрелищном матче. «Оренбург» так пока ни одного гола и не забил, а «Амкар» заразился болезнью «Уфы» – в пяти последних выездных играх команда не забивает, в восьми – не выигрывает.

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Особенность тура

Состоялось семь «низовых» матчей, где больше двух голов болельщики не увидели. Феерия была лишь в Санкт-Петербурге, там уж действительно скучать не приходилось. В принципе, никто бы не удивился, если б третий гол был забит и в матчах в Казани и Грозном, да и «Краснодар» вполне мог победить в Самаре, так что однозначно скучным этот тур не выдался, но факт остается фактом – грузи на все «низы» в этом туре в букмекерской конторе и получи приятный бонус.

Почему мы ждем следующего тура

Потому что следующий тур одарит нас шикарными противостояниями вроде «Зенит» – ЦСКА в субботу и «Спартак» – «Краснодар» в воскресенье – в дополнительной рекламе эти матчи, понятное дело, не нуждаются. А в пятницу состоится дуэль команд с новыми тренерами – «Рубин» примет «Анжи». Не забудем и о воскресном уральском дерби «Амкар» – «Урал».

Символическая сборная 3-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 3-го тура:

«Зенит» – «Ростов» – 3:2

«Урал» – ЦСКА – 0:1

«Крылья Советов» – «Краснодар» – 1:1

«Рубин» – «Спартак» – 1:1

«Томь» – «Уфа» – 1:0

«Анжи» – «Арсенал» – 1:0

«Терек» – «Локомотив» – 1:1

«Оренбург» – «Амкар» – 0:0

Расписание 4-го тура:

19 августа (пятница): «Рубин» – «Анжи»

20 августа (суббота): «Уфа» – «Терек», «Зенит» – ЦСКА, «Ростов» – «Томь»

21 августа (воскресенье): «Амкар» – «Урал», «Спартак» – «Краснодар», «Локомотив» – «Крылья Советов»

22 августа (понедельник): «Арсенал» – «Оренбург»

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