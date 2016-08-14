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    Kurbana. Почему «Спартаку» очень повезло этим летом


    4.3
    Голосов: 6
    14.08.2016 13:15
    «Спартаку» по привычке вангуют очередной провал. Мол, и Бердыев с этим кошмаром не справится. Дмитрий Проскурин предлагает другую версию – красно-белые наконец-то попали в идеальные условия для исторического ренессанса.
    СПОЙЛЕРЫ
    Сейчас для «Спартака» наступило удачное время. Курбан Бердыев придет в клуб, чтобы попытаться превратить его в подобие «Ростова». Но при этом в московской команде тренеру придется столкнуться со сложной системой и мощным моральным давлением.

    Удачная самоликвидация

    Дмитрий Аленичев резким рывком до пятого места сильно покорежил настроение боссу. Леонид Федун уже стал догадываться, что летом 2015-го опять повелся на сказки людей в красно-белых шарфиках, но тут подоспели еврокубки. Те самые – молимые и недостижимые «Спартаком», после того, как «Санкт-Галлен» долбанул по банде Карпина.

    Отказать Аленичеву казалось неадекватным. Проскочило заявление о «позорном пятом месте», но Леонид Федун сдержался и попытался выглядеть Гинером: вот тебе доверие, Дима, вот тебе второй сезон и пухлый Фернандо.

    Эфемерная идиллия понравилась болельщикам, которые тоже решили обмануть себя и забыть о победах на финтах Промеса и добродушном «Локомотиве» (подарившем «Спартаку» квалификацию Лигу Европы). К счастью «Спартака» маски были спущены очень рано – сырой тренер с такой же командой подорвались на первой мине, не сумев дожать кипрских ноунеймов. Опять новый стадион скучает вместе с маршем Блантера.

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    Вторая ликвидация. Удачная не для всех

    Тем временем ростовские болельщики довольно цокали. Бердыев наш, Бердыев разделывает «Андерлехт», чьи ребята скоро будут мелькать на «Матч ТВ» чаще – уже в топовых европейских лигах. Вроде бы все нормально. А к бардаку ко всему в остальном привыкли. Он сам как-то рассасывается этот кошмар. Не в этот раз.

    Бердыев давно искал «Спартак». В прошлом сезоне, например. И сами знаете кому проиграл в этом заочном файтинге. Никакой «Ростов» не тянул творить невозможное (был тихо благодарен за местечко в РФПЛ). Мурату Якину никакой второй попытки и не думали дарить. Все было идеально для спокойного разгона в традициях Курбана Бекиевича. Но Леонид Федун вновь ударился в туманные эксперименты.

    Все сложилось через боль и только через год. Обидно ведь за Аленичева – уволили формально за глупость. «Ростов» убрали из большой игры спонсоры, которые вроде «держат клуб на плаву», но самые главные проблемы решают перманентно, образуя гигантский ком неразрешимых кошмаров.

    Наконец-то все закончилось. Бердыев свободен. Как и «Спартак».

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    Система

    Журналист Айрат Шамилов серьезно прошелся по шансам Бердыева сделать из «Спартака» мощный клуб. Центральная претензия – Бердыев все под себя подминает, создает империю, которая держится только на его плечах. Сказка закончится, как начнутся конфликты на административном уровне, связанные со стремными трансферами, своими людьми даже на кухне и прочими мелочами, которые должен структурировать клуб, а не главный тренер.

    Все верно. Только Бердыев приходит в более-менее готовую систему. Тут нет условного Шикунова (которого можно тихо сплавить) и провинциального раздолья для темных дел. Это Москва и пусть Федун не очень понимает, как добывать результат, но казанские и ростовские фокусы прокатить не могут в принципе – он наивный спортивный начальник, но не бизнесмен.

    Бердыев понимает, что свою систему придется встроить в сложившуюся. Иначе – можно было бы дальше проходить «Аякс» и грозно смотреть на Ивана Саввиди, чтобы он немного отщипнул от ПАОКа и подарил «Ростову».

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    Что может помешать?

    Именно то самое красно-белое мнение. Оно нестабильное. Но умеет давить страшным прессом. Удивительная для России история. Болельщики что-то значат, не пустое место посреди гнилых трибун (которые новехонькие, что тоже редкость). Только это плохо.

    Подсчет количества номинальных защитников, острых передач около штрафной и прочая дребедень займут мозги штатных спартаковских экспертов и колумнистов. С самого начала Бердыева будет ругать очень модно: если результаты сразу не попрут, то и до первых фанатских роз на газоне совсем немного времени.

    Леонид Федун часто ломался под этим гулом. Но, похоже, он решился. Всерьез и надолго. Единственному русскоговорящему тренерищу надо доверять. Заткнитесь все. И смотрите. Не нравится – сдавайте абонементы. Настал момент сделать что-то правильно, черт побери.

    Федун, Аленичев или Промес. Кто виноват в упадке «Спартака»?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Ростов», ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +177

      miklos 15 августа 2016, 16:10

      Проскурин, как обычно, топ! ) Все абсолютно по делу.

      0
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      Рейтинг: +46

      Аликерич 14 августа 2016, 15:48

      Сколько можно писать о том, что может вообще не произойти? И что это за "вангую"? Кто вас журналистике учил, школьники?

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      Рейтинг: +88

      Marvianu > Аликерич 15 августа 2016, 20:30

      нужно терпимей относиться к изменениям языка. Слова "хулиган" и "силуэт" тоже вышли из имен людей, и ничего, люди пользуются

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      Рейтинг: +429

      Qranat 14 августа 2016, 15:10

      Ну молодец, что скажешь... А я уже думал, что среди ангажированных спартаковских писак нет адекватов - приятно ошибался. Отказываться от возможности вернуть былую славу некогда уважаемой команде и клубу - ГЛУПО !

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 14 августа 2016, 14:05

      Не верю я, что Федун пойдет на условия Бердыева. Ну не верю. А если пойдет, то все может быть.

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      Рейтинг: +100

      petrovich666 14 августа 2016, 13:40

      ну и концовка)))

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      Рейтинг: +100

      petrovich666 > серый1925 14 августа 2016, 13:43

      упал очнулся гипс "ЧЬЁРТ ПОБЬЕРИ!!!"

      0
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