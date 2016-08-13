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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Зенит - Ростов

12.08.2016, Пятница, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит - Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 Ростов 3:0 Зенит
11 тур
3 октября, суббота 17:00 Зенит 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Зенит 3:0 Ростов
8 тур
20 сентября, суббота 14:30 Ростов 0:5 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
22 ноября, пятница 19:00 Зенит 0:2 Ростов
9 тур
22 сентября, воскресенье 20:30 Ростов 0:4 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 18:30 Ростов 1:1 Зенит
14 тур
2 ноября, пятница 19:00 Зенит 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Ростов 1:3 Зенит
13 тур
14 июня, вторник 18:45 Зенит 4:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 15:00 Зенит 5:0 Ростов
14 тур
24 июля, суббота 20:30 Ростов 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Зенит 2:0 Ростов
7 тур
3 мая, воскресенье 15:15 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Зенит 2:0 Ростов
2 тур
18 марта, воскресенье 16:00 Ростов 2:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Зенит
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Зенит 4:2 Ростов
15 тур
9 июля, суббота 18:00 Ростов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Зенит 0:1 Ростов
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Зенит 0:2 Ростов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Ростов 1:2 Зенит
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Зенит 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Зенит
9 тур
17 мая, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 1:0 Ростов
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Зенит 3:0 Ростов
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 2:3 Зенит
15 тур
25 июня, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Зенит 0:2 Ростов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Ростов 2:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Ростов
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 14 августа 2016, 00:17

    НЕ УДержали

    -1
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    Рейтинг: +10

    FaktOff 13 августа 2016, 13:51

    Чистое судейство.Только слепой будет это отрицать.
    Единственное,Гарсию удалять должен был

    -1
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    Рейтинг: +10

    Tiger- > FaktOff 17 августа 2016, 23:56

    Тебе что тоже чемоданчик занесли?

    0
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    Рейтинг: +50

    magg27 13 августа 2016, 07:58

    Зениту повезло !!!! Ростов хорошо сыграл!

    -1
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    Рейтинг: +73

    тигр 102 12 августа 2016, 21:37

    вы тупые? Там была красная карточка и пенальти.

    0
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    Рейтинг: +48

    MetaL0maN 12 августа 2016, 21:32

    Зениту всегда нужно сперва создать себе проблемы, а только потом играть...

    0
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    Рейтинг: +105

    Forever CSKA 12 августа 2016, 21:23

    Это просто позор нашему чемпу.Адекватные болелы Зенита поддержат.

    1
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 12 августа 2016, 21:20

    Ростов сам подарил победу!

    2
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    Рейтинг: +10

    Tiger- > _Kesh_Suntar_ 17 августа 2016, 23:53

    согласен!!! Бердыича надо возвращать

    0
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    Рейтинг: +59

    Drunkeschon 12 августа 2016, 21:19

    Не было там никакой красной. Точнее второй желтой. Деньги отрабатывают судьи.

    2
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    Рейтинг: +5113

    hunta 12 августа 2016, 21:18

    Потом будут писать, что Зенит проявил волю и невероятным усилием вырвал победу........

    1
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    Рейтинг: +5113

    hunta > hunta 12 августа 2016, 21:34

    "В эмоциональном, зрелищном и напряженном матче Зенит вырывает волевую победу у Ростова...." - Вот именно оно....

    -2
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    Рейтинг: +86

    olesk 12 августа 2016, 21:18

    умеют бомжары с судьями играть

    -2
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