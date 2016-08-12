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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 12 августа 2016
Зенит
12.08.2016, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Ростов
50'
Жулиано (П)
72'
С. Эзатолахи (АГ)
85'
Л. Джорджевич
8'
Д. Полоз
14'
Д. Полоз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ростов
Желтая карточка
Л. Джорджевич
86'
ГОЛ! 3:2!
Л. Джорджевич
Пас отдал
О. Шатов
85'
83'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
С. Эзатолахи
72'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Кокорин
71'
Желтая карточка
А. Кокорин
68'
55'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Бухаров
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Жулиано
50'
49'
Желтая карточка
С. Навас
Замена
Жулиано
️️️️
Маурисио
46'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Д. Кришито
46'
46'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
А. Витсель
45'
+2
44'
Вторая желтая
А. Гацкан
Желтая карточка
Х. Гарсия
33'
30'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
И. Смольников
29'
18'
Желтая карточка
Т. Калачев
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Бухаров
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Юрий Жирков
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Александр Ерохин
АП
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
27
Витсель
27
Шатов
18
Жирков
9
Кокорин
3-3-1-2-1
35
Джанаев
99
Новосельцев
44
Навас
15
Баштуш
43
Терентьев
8
Гацкан
30
Кудряшов
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
11
Бухаров
8
Маурисио
20
Жулиано
20
Жулиано
8
Маурисио
9
Кокорин
11
Кержаков
11
Кержаков
9
Кокорин
4
Кришито
19
Джорджевич
19
Джорджевич
4
Кришито
2
Калачев
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
2
Калачев
7
Полоз
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Полоз
11
Бухаров
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Бухаров
Остались в запасе
Зенит
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Зенит - Ростов
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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