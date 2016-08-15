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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Материалы

Крылья Советов - Краснодар

13.08.2016, Суббота, 18:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 3 тур Крылья Советов - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 19:30 Краснодар 3:0 Крылья Советов
14 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:4 Краснодар
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
30 октября, четверг 19:00 Краснодар 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Краснодар
8 тур
14 сентября, суббота 18:00 Краснодар 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 18:30 Краснодар 0:3 Крылья Советов
10 тур
1 октября, понедельник 17:30 Крылья Советов 2:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
43 тур
7 мая, понедельник 19:30 Краснодар 0:2 Крылья Советов
37 тур
31 марта, суббота 18:30 Крылья Советов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
14 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 1:2 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 0:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +34

    налим 13 августа 2016, 19:59

    Быки вперед

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    Рейтинг: +371

    ASG 13 августа 2016, 19:11

    У бомбардира будет что-нибудь нормально когда-то? Почему у крыльев в основе 2 футболиста и на замене 1

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > ASG 13 августа 2016, 19:17

    А у Краснодара 9 человек на поле.

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    Рейтинг: +25

    Макс В > ASG 14 августа 2016, 09:11

    да, косяк

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 13 августа 2016, 19:09

    всё таки без Павлика не пруха

    1
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 13 августа 2016, 18:34

    отл! как минимум ничья

    4
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    Рейтинг: +25

    Макс В 13 августа 2016, 18:26

    Крылья вперёд!!!

    3
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 13 августа 2016, 18:14

    Хорошее начало.

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    Рейтинг: +22

    ImhoteP 13 августа 2016, 10:48

    Вперёд Самара!!!

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