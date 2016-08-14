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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Томь - Уфа

14.08.2016, Воскресенье, 15:30 мск Томск, стадион Труд Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 3 тур Томь - Уфа Молодежные команды: 4 - 1
Россия. Матчи за место в РПЛ (2013/2014)

ответный матч		 22 мая, четверг 16:00 Томь 3:1 Уфа
Россия. Матчи за место в РПЛ (2013/2014)

первый матч		 18 мая, воскресенье 15:00 Уфа 5:1 Томь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
22 тур
20 ноября, вторник 16:00 Томь 0:0 Уфа
6 тур
13 августа, понедельник 17:00 Уфа 0:2 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +57

    Jdkwjx58 14 августа 2016, 20:28

    И плюс к этому
    Видео не воспроизводится
    Пишут,что не их косяк
    А чей???
    Рутюб-говнее говна????

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    Рейтинг: +57

    Jdkwjx58 14 августа 2016, 20:26

    Эти гомосеки только свой Спам транслируют...
    Вчера было этот счёт выложен заранее...
    Спалились пидоры...

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    Рейтинг: +911

    Федорыч-НН 14 августа 2016, 20:02

    Комментатор русских букв не знает? Чего автора гола по английски пишем??? Понятно, набрали легионеров во все команды, нам можно футбол уже не смотреть и не читать.

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    Рейтинг: +1022

    Joko21 14 августа 2016, 17:04

    ладно трансляции не проводите, но хотя бы полные составы команд выкладывайте! Хотя стыдно в наше время даже текстовую трансляцию не вести. Примите к сведению

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    Рейтинг: -17

    stifn1 14 августа 2016, 16:31

    Бомбардиру лень проводить трансляции, отписываюсь !

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