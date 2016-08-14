Томь - Уфа

И плюс к этому
Видео не воспроизводится
Пишут,что не их косяк
А чей???
Рутюб-говнее говна????
|
ответный матч
|22 мая, четверг
|16:00
|Томь
|3:1
|Уфа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
И плюс к этому
Видео не воспроизводится
Пишут,что не их косяк
А чей???
Рутюб-говнее говна????
Эти гомосеки только свой Спам транслируют...
Вчера было этот счёт выложен заранее...
Спалились пидоры...
Комментатор русских букв не знает? Чего автора гола по английски пишем??? Понятно, набрали легионеров во все команды, нам можно футбол уже не смотреть и не читать.
ладно трансляции не проводите, но хотя бы полные составы команд выкладывайте! Хотя стыдно в наше время даже текстовую трансляцию не вести. Примите к сведению
Бомбардиру лень проводить трансляции, отписываюсь !