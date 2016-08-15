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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Ахмат - Локомотив

14.08.2016, Воскресенье, 20:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 3 тур Ахмат - Локомотив Молодежные команды: 5 - 0
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Ахмат 2:1 Локомотив
5 тур
16 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
7 декабря, воскресенье 13:30 Ахмат 0:0 Локомотив
10 тур
18 октября, суббота 19:30 Локомотив 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
19 апреля, суббота 15:30 Локомотив 2:1 Ахмат
5 тур
17 августа, суббота 20:30 Ахмат 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 19:00 Локомотив 1:1 Ахмат
9 тур
22 сентября, суббота 20:15 Ахмат 0:3 Локомотив
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 17:00 Ахмат 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Ахмат 0:4 Локомотив
9 тур
14 мая, суббота 20:45 Локомотив 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
26 сентября, воскресенье 20:15 Локомотив 2:1 Ахмат
8 тур
1 мая, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
27 сентября, воскресенье 16:15 Ахмат 2:1 Локомотив
9 тур
16 мая, суббота 14:15 Локомотив 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
23 августа, суббота 20:00 Ахмат 2:1 Локомотив
5 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Ахмат 0:3 Локомотив
14 тур
3 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +504

    alex-76 14 августа 2016, 22:30

    Безбородов ((((( давай к Кадырову за премиальными..

    1
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    Рейтинг: +1022

    Joko21 14 августа 2016, 20:22

    Только Локо, только победа!

    3
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    Рейтинг: +13

    Иван Васильевич. 14 августа 2016, 20:16

    1-1

    1
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    Рейтинг: +3410

    mdu86 14 августа 2016, 14:14

    Победы Локомотиву!

    5
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    Рейтинг: +504

    alex-76 14 августа 2016, 05:21

    Удачи и победы нашим парням!

    4
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