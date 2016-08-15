Ахмат - Локомотив

Безбородов ((((( давай к Кадырову за премиальными..
|19 тур
|6 марта, воскресенье
|17:00
|Ахмат
|2:1
|Локомотив
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|0:0
|Ахмат
|19 тур
|6 марта, воскресенье
|17:00
|Ахмат
|2:1
|Локомотив
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|0:0
|Ахмат
|17 тур
|7 декабря, воскресенье
|13:30
|Ахмат
|0:0
|Локомотив
|10 тур
|18 октября, суббота
|19:30
|Локомотив
|2:1
|Ахмат
|26 тур
|19 апреля, суббота
|15:30
|Локомотив
|2:1
|Ахмат
|5 тур
|17 августа, суббота
|20:30
|Ахмат
|0:1
|Локомотив
|23 тур
|6 апреля, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:1
|Ахмат
|9 тур
|22 сентября, суббота
|20:15
|Ахмат
|0:3
|Локомотив
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:30
|Ахмат
|0:4
|Локомотив
|9 тур
|14 мая, суббота
|20:45
|Локомотив
|4:0
|Ахмат
|22 тур
|26 сентября, воскресенье
|20:15
|Локомотив
|2:1
|Ахмат
|8 тур
|1 мая, суббота
|16:15
|Ахмат
|0:0
|Локомотив
|23 тур
|27 сентября, воскресенье
|16:15
|Ахмат
|2:1
|Локомотив
|9 тур
|16 мая, суббота
|14:15
|Локомотив
|4:0
|Ахмат
|19 тур
|23 августа, суббота
|20:00
|Ахмат
|2:1
|Локомотив
|5 тур
|13 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Ахмат
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14