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  • Бензема пропустит Евро-2016. Уткин прокомментирует матч Англия – Россия. Дайджест событий дня

Бензема пропустит Евро-2016. Уткин прокомментирует матч Англия – Россия. Дайджест событий дня

Франция выступит на Евро без Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема остался без предстоящего чемпионата Европы, о чем и сообщил у себя в Twitter. Он не попадет в заявку сборной Франции на Евро-2016. «К сожалению, для меня и всех тех, кто выражал мне поддержку и продолжает это делать, я не буду включен в состав на чемпионат Европы во Франции», – написал форвард на своей странице. Причина тому ясна уже давно: в декабре прошлого года Бензема был отстранен от игр за сборную из-за истории с шантажом полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.

Матч Англия – Россия на Евро-2016 прокомментирует Василий Уткин

Известный футбольный комментатор Василий Уткин будет работать на Первом канале во время чемпионата Европы во Франции и начнет прямо с того матча, о котором мы мечтаем с момента декабрьской жеребьевки. Будем надеяться, что голос Уткина станет для нас фартовым на игре группового этапа между командами России и Англии. Ждать еще два месяца – матч состоится 11 июня.

Сборная России на Евро-2016. Вратари

Футболисты «Лестера» составляют половину списка претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

«I’m on fire!» – участники британской рок-группы Kasabian из Лестера в скором времени не только отпразднуют чемпионство своего чудо-клуба, но и наверняка смогут погордиться тем, что в их команде играет лучший футболист АПЛ. Шансы на это велики, поскольку Ассоциация профессиональных футболистов Англии включила в список номинантов половину игроков «Лестера». В их число вошли Джейми Варди, Рияд Марез и Н'Голо Канте. Еще три кандидата на звание лучшего футболиста английского чемпионата: Димитри Пайе («Вест Хэм»), Гарри Кейн(«Тоттенхэм») и Месут Озил («Арсенал»).

Конте отпустит Оскара из «Челси» в «Ювентус»

Полузащитник «Челси» Оскар летом может сменить клубную прописку и перебраться в «Ювентус», который уже давно заинтересован в услугах бразильского футболиста. Предполагается, что о желании продать бразильца сообщил руководству синих новый главный тренер лондонцев Антонио Конте, который возглавит клуб летом. Итальянцы заплатят за Оскара 35 миллионов евро.

«Милан» представил Брокки в качестве главного тренера

«Милан» проводит очередной эксперимент. Официально. Сегодня клуб представил нового главного тренера команды Кристиана Брокки взамен отставленному Синише Михайловичу. Ранее Брокки работал с молодежным составом «россонери». «Моя главная цель – выйти с «Миланом» в Лигу Европы. Чувствую ли я к себе недоверие? Не нужно никого винить. Я буду стараться улучшать себя каждый день», – подчеркнул Брокки на своей презентации.

Новорожденный в Липецке получил имя «Лионель-Месси»

Футбол иногда не слишком здорово влияет на людей. В одной из липецких семей новорожденного сына зарегистрировали под двойным именем Лионель-Месси в честь футболиста «Барселоны» Лионеля Месси несмотря на категорический протест матери, а также сотрудников ЗАГСа. Однако отец мальчика Николай настоял на своем решении и рассказал, что обращался к представителям местной футбольной команды: «Хочу пообщаться с «Металлургом». Обсуждали уже этот вопрос с представителями «Металлурга». Они говорят, что с трех лет заберут к себе. Посмотрим».

Петраков возглавил «Томь» вместо Непомнящего

За месяц до финиша сезона «Томь» решилась на смену тренера. Взамен ушедшего сегодня в отставку Валерия Непомнящего пост наставника томской команды занял Валерий Петраков, который не так давно работал в московском «Торпедо». «В начале 2000-х Валерий Юрьевич уже сделал из «Томи» – середнячка первого дивизиона – лидера чемпионата. Уверен, что сделает и сейчас», – прокомментировал назначение президент томского клуба Сергей Жвачкин.

«Зенит» и «Спартак», наконец, договорились о билетах

Неужели этот сериал подошел к концу? Действительно, «Зенит» и «Спартак» согласовали документ о регулировании стоимости билетов для болельщиков на предстоящие матчи в Санкт-Петербурге между этими командами. «Оба клуба подписали документ, согласно которому цены на билеты для болельщиков выездной команды не будут превышать 1000 рублей в ближайшие два года. ФК «Зенит» уже передал «Спартаку» билеты на предстоящий матч для их реализации в Москве. Цена билета – 1000 рублей», – сказали в пресс-службе «Зенита».

Твит дня. «Зенит» ссорится с газетой

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