Самые странные матчи в истории чемпионатов России. Часть 1

Пожарники, не спешите

Матч: «Локомотив» (Нижний Новгород) – «Жемчужина» (Сочи) – 2:1

10 ноября 1993 года. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив»

Расклад перед игрой

Это был последний тур чемпионата, и обе команды чувствовали себя неуверенно. «Жемчужина» хотя и опережала «Локомотив» на два очка, при определенных обстоятельствах тоже могла вылететь, поэтому о безоговорочной сдаче игры Арсеном Найденовым своему нижегородскому другу Валерию Овчинникову речь не шла. Кроме того, все матчи тура по решению ПФЛ должны были начаться в одно время.

Ход игры

Ситуация была не из легких, но выход Овчинниковым и Найденовым был найден, извините за тавтологию. Игра в Нижнем задержалась на 12 минут из-за совершенно случайной (а какой же еще!) задержки пожарной машины. Это подарило концессионерам спасительную возможность контролировать ситуацию в других городах. На 3-й минуте хозяева повели в счете. На 29-й Найденов прогулялся к скамейке запасных соперника и обменялся с Борманом короткими репликами. Через минуту счет сравнялся. А когда чемпионат повсеместно уже финишировал, стало ясно, что клуб из Сочи сохранит прописку в элите даже в случае своего поражения, а «Локомотиву» нужна победа. Свой выигрыш хозяева добыли благодаря голу Горелова на 78-й минуте. Игру тренеры досматривали, обнявшись и улыбаясь. Их команды закончили сезон с почти одинаковыми показателями и остались в элите.

Джокер для Найденова

Матч: «Лада» (Тольятти) – «Жемчужина» (Сочи) – 1:1 (0:3 техническое поражение)

12 октября 1996 года. Тольятти. Стадион «Торпедо»

Расклад перед игрой

«Лада» прочно обосновалась на последнем месте, и ей было уже все равно, как закончится игра, а вот «Жемчужина» могла спастись, если бы победила в гостях. Именно на такой исход главный тренер гостей Арсен Найденов вместе с президентом «Лады» Александром Гармашовым и рассчитывали, договорившись обо всем еще до начала встречи.

Ход игры

До 86-й минуты все шло как по маслу: гости вели в счете. Но затем обедню испортил пылкий 19-летний Максим Бузникин. «Спартак», «Локомотив», сборная России – все это будет у Макса впереди, а тогда он только начинал свою карьеру. Молодой футболист даже не подозревал о сдаче игры своей команды (наверно, аксакалы решили даже не поставить об этом в известность юнца) и забил великолепный ответный гол. За оставшиеся несколько минут гости не успели забить победный мяч. Матч так и закончился со счетом 1:1, а ничейный результат и потеря двух важных очков «Жемчужину» не устраивали. Но опытный Арсен Найденов, съевший не одну собаку в турнирных и закулисных играх, здорово подстраховался. Скоро из ПФЛ пришел циркуляр: результат матча аннулировать и засчитать «Жемчужине» техническую победу со счетом 3:0 за участие в игре дисквалифицированного футболиста Емельянова. Самое интересное, что этот игрок вышел на замену уже в добавленное время при счете 1:1! В протокол матча Емельянов был внесен перед самой игрой для этих целей. Когда «пьеса» пошла не по сценарию, из рукава был вынут джокер, «Жемчужина» добыла победу и осталась в элите.

Без свидетелей

Матч: ЦСКА (Москва) – «Черноморец» (Новороссийск) – 1:3

25 октября 1996 года. Селятино. Стадион «Строитель»

Расклад перед игрой

Команда Александра Тарханова набрала хороший ход и реально претендовала на медали. За четыре тура до финиша армейцы разбили действующего чемпиона – «Аланию», чем, по сути, обрекли ее на «золотой» матч в Санкт-Петербурге и проигрыш второго чемпионства. Но затем ЦСКА безвольно уступил в гостях «Балтике» и дома «Черноморцу». Ходили упорные слухи, что оба поражения вызваны отсутствием у тогдашних руководителей команды средств для выплаты огромных премиальных за успешное выступление в чемпионате России. Эти деньги команде обещали еще перед началом сезона.

Ход игры

Матч состоялся в будний день, в три часа пополудни на крошечном стадионе в подмосковном Селятине. Сделано это было для того, чтобы скрыть предстоящий позор от большого числа свидетелей. Однако три тысячи самых верных болельщиков ЦСКА нашли возможность приехать и в такую глушь. Они стали очевидцами безвольнейшей игры армейцев и их заслуженного поражения. Тарханов ушел в раздевалку за пять минут до конца, а около 60 фанатов прямо во время матча прорвали оцепление и высыпали на поле. Их разогнал ОМОН. ЦСКА в тот год стал пятым, а «Черноморец» Олега Долматова после победы в Селятине обеспечил себе сохранение прописки в высшем дивизионе.

Песочная яма

Матч: «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 1:2

3 ноября 1996 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»

Расклад перед игрой

Победа в последнем туре выводила москвичей на «золотой» матч, где их ждала владикавказская «Алания». Однако задача выиграть у «Зенита» в растревоженном Питере представлялась для молодой команды Ярцева невероятно сложной. И все-таки она была решена. До сих пор, правда, не утихают споры, какой ценой.

Ход игры

Зенитовец Данилов открыл счет уже на 3-й минуте. А спустя полчаса игры случился казус: спартаковец Андрей Тихонов, выполняя штрафной, пробил в ближний угол мимо халатно выстроенной «стенки» с весьма неожиданной точки. Как тогда говорили – «из песочной ямы». И забил. Не без помощи детской ошибки вратаря Березовского. Вторым голом на 72-й минуте отметился Титов. Получился тоже весьма курьезный гол. Защитник хозяев Максим Боков вынес Егору мяч прямо на ногу, а у Березовского, вот незадача, поехала опорная. Да еще судья Фролов из Раменского не назначил пенальти за снос Зубко и дал финальный свисток в тот момент, когда «Зенит» готовился подавать угловой. Итог: красно-белые выиграли «золотой» матч, руководство «Зенита» отказалось продлевать контракт с Павлом Садыриным, а Романа Березовского и его одноклубников до сих пор спрашивают про эту игру, намекая на неладные действия.

Старостин видит все

Матч: «Спартак» (Москва) – «Торпедо-Металлург» (Москва) – 0:2

1 ноября 2003 года . Москва. Стадион «Торпедо» имени Э. Стрельцова

Расклад перед игрой

«Торпедо-Металлург» весь сезон шел в зоне вылета, но в заключительных матчах сезона клуб сделал слишком многое для того, чтобы не остаться у последней черты. И не только на поле. Поэтому скептики были готовы к нужному результату. Немного смущали лишь разговоры о спартаковской чести, которые, к слову, заводили тогда в прессе сами спартаковцы. Но разговоры, как показала жизнь, это одно, а честь – совсем другое.

Ход игры

В первом тайме «Спартак» еще упирался. Во втором, когда арбитр Колобаев назначил диковинный пенальти, бросил. Одиннадцатиметровый дал повод проигравшим завести громкий разговор о судействе, которое не позволило наследникам Николая Старостина сохранить лицо. А болельщики во время игры вывесили на трибунах огромный плакат с портретом того же Старостина и надписью: «Он все видит». Вероятно, предчувствовали подвох даже без оглядки на Колобаева. Спустя какое-то время пошли слухи о том, что тогдашний руководитель «Спартака» Андрей Червиченко испытывал перед игрой административное давление.

Рубиновая коленка

Матч: «Рубин» (Казань) – ЦСКА (Москва) – 3:2

1 ноября 2003 года. Казань. Стадион «Рубин»

Расклад перед игрой

Уже ставший чемпионом ЦСКА в последнем туре оказался в роли вершителя судеб «Рубина» и «Локомотива». Железнодорожникам нужна была как минимум ничья в Казани. Команде Бердыева – только победа. В обоих случаях на кону стояли бронзовые медали. А в том, что ЦСКА поведет себя в этой ситуации по-джентльменски, то есть сыграет лучшим составом в полную силу, уверенности не было.

Ход игры

Армейцы действительно повели себя в соответствии с собственными представлениями о порядочности. А именно – отправили в Казань наполовину резервный состав. Но игру при этом постарались показать жаркую и неравнодушную. Впрочем, «но» в этом матче накладывались одно на другое. Красно-синие, похоже, действительно хотели не уронить честь флага. Но – либо не все, либо не сильно. Развязка наступила на 4-й добавленной минуте. После подачи углового Евсиков отправил мяч в свои ворота и добыл казанцам бронзовые медали. Случайно, понятное дело. Роковую коленку защитника, выглядевшего, как и полагается в таких случаях, печальным, журналисты окрестили «рубиновой».

И с врагами можно найти общий язык

Матч: «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:1

12 ноября 2004 года. Москва. Стадион «Динамо»

Расклад перед игрой

В последнем туре ЧР-2004 большинство прогнозистов угадало 8 исходов из 8. Кому надо было спастись – спаслись. Кто должен был вылететь, а это «Ротор» и «Кубань», – вылетел. «Крылья» в Раменском обыграли своего бывшего тренера Тарханова и впервые завоевали «бронзу», а «Динамо» добыло спасительное очко в игре с соперником всех времен – «Спартаком».

Ход игры

В этой непримиримости и виделась главная интрига матча. Начиная с первых чемпионатов не было такой силы, которая могла бы пробудить в «красно-белых» жалость к «бело-голубым». И наоборот. А тут такой шанс: одной победой вышвырнуть заклятых врагов из Премьер-лиги! Да еще и во главе с «перебежчиком» Романцевым, возглавившим «Динамо» в ту пору! Битвы, однако, не получилось. Мягкий старковский «Спартак» не грыз землю, а «Динамо», по словам Романцева, больше мешало играть «Спартаку», нежели играло само. На результат не могли не оказать влияние упорные слухи о грядущем расширении Премьер-лиги за счет неудачников сезона, оказавшиеся ложными.

Поездка в лес за невыполненный результат

Матч: «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:2

6 июля 2006 года. Владивосток. Стадион «Динамо»

Расклад перед игрой

«Луч», поднявшийся из первого дивизиона, несомненно, добавил колорита чемпионату России. Можно было бы даже сказать, привнес в него свежую струю, если бы струя эта не отличалась довольно специфическим «запахом». В частности, выяснилось, что дальневосточники хоть и играющая команда, но крайне вяло берут очки на выезде. А также люто ненавидят ничьи, бескомпромиссно обмениваясь домашними победами с собратьями по классу.

Ход игры

Встречу с «Крыльями» многие считали именно такой, «бескомпромиссной». И укрепились во мнении, когда ответный матч через три недели закончился со счетом 2:1 уже в пользу клуба из Самары. Пикантности ситуации добавило то, что самарцы прилетели во Владивосток далеко не в сильнейшем составе. А спустя несколько месяцев после игры в прессу просочились слухи о непростых отношениях внутри «Крыльев» накануне игры и об обещании одного из руководителей команды «вывезти в лес» тех, кто не захочет сыграть с «нужным» счетом. Как бы то ни было, данная игра – скорее собирательный образ группы середняков чемпионата России-2006 между собой.

Сигнал от букмекеров

Матч: «Томь» (Томск) – ЦСКА (Москва) – 0:1

17 сентября 2006 года. Томск. Стадион «Труд»

Расклад перед игрой

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сам себя называет учеником Валерия Газзаева. Как ни странно, многие сочли это достаточным условием для того, чтобы предположить: осенью томичи поделятся очками с армейцами. Но главные странности начались тогда, когда ставки на этот матч на одном из европейских букмекерских сайтов превысили норму в десятки раз. Фаворитами, естественно, считались гости.

Ход игры

ЦСКА действительно победил – даже без бразильцев Жо и Вагнера. Матч получился довольно боевым, но гол хозяева пропустили после двух подряд странных ошибок Вейича и Бугаева. В первом случае голкипер Парейко сумел выручить команду, во втором – нет. После игры лидеры «Спартака», «Локо» и «Зенита» – Титов, Лоськов и Аршавин – критически отозвались об уровне спортивной борьбы на поле. А молчаливый капитан ЦСКА Игнашевич неожиданно выступил в прессе с отпором клеветникам. Не утихали и разговоры о букмекерах. Кроме того, чуть позже состоялись матчи «Томь» – «Амкар»(1:3) и «Ростов» – ЦСКА (1:2), которые злые языки посчитали звеньями одной цепи.

Правдоруб Василий

Матч: «Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:2

28 октября 2006 года. Ростов-на-Дону. Стадион СКА

Расклад перед игрой

ЦСКА вел борьбу за чемпионство со «Спартаком», а вот «Ростов» уже решил свою основную задачу. Любопытно, что сейчас именно эти две команды ведут борьбу за золото, но 10 лет тому назад клуб с берегов Дона не думал ни о чем другом кроме сохранения прописки в элите. Основные страсти разгорелись после игры, чему поспособствовали во многом игра хозяев в обороне и журналист Василий Уткин.

Ход игры

В стартовом составе ЦСКА неожиданно отсутствовал бразильский нападающий Вагнер Лав, забивший два гола в матче прошлого тура против ФК «Москва». Кроме того, вместо Милоша Красича на правом фланге полузащиты расположился Дейвидас Шемберас. Хозяева поля в первом тайме владели значительным преимуществом, но не сумели реализовать свои голевые моменты. В начале второго тайма гости неожиданно вышли вперед. После розыгрыша углового ошибкой марокканского вратаря Абдельила Баги, который неожиданно оказался в составе вместо Андрея Чичкина, воспользовался Олич. Примечательно, что при этом стандарте сразу четырех игроков ЦСКА никто не держал, а защищался против них один-единственный Каньенда. За 13 минут до финального свистка неугомонный Каньенда заработал пенальти, который не реализовал Калачев, но тут же белорусский легионер реабилитировался. Победу ЦСКА добыл на 85-й минуте. После прострела Даниэля Карвалью вновь отличился Олич. Этот результат позволил ЦСКА сохранить первое место в турнирной таблице.

После матчи страсти разгорелись с неимоверным пламенем. Российский журналист Василий Уткин развернул активную компанию, публично обвинив обе команды в сговоре. Василий открыто заявил об этом на телевиденье, а также написал статью «Игры, которые мы заслужили».

ЦСКА подал за это в суд на автора материала и газету. Судебные органы обязали «Советский спорт» опровергнуть информацию о том, что матч был договорным, а также заплатить государственную пошлину в размере двух тысяч рублей. В ответ на это Уткин и газета подали апелляцию, и весной 2007 года арбитражный апелляционный суд постановил отменить первоначальное решение и отказать клубу в поданном иске. Также ЦСКА обязали выплатить судебные издержки в размере одной тысячи рублей в пользу Уткина.

«Ростов» станет чемпионом, «Зенит» не получит медали, «Динамо» вылетит в ФНЛ. Возможные расклады последнего тура