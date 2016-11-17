«Бердыев выбежал на поле, чтобы показать, как забивать». Как дебютировать в 16 лет и стать двукратным чемпионом

– Вы дебютировали во второй лиге за «Сибиряк» в 2004 году в 16 лет. В нынешнее время у вас точно было бы несколько видео на YouTube. А тогда вас считали большим талантом?

– Говорили по-разному. Кто-то выделял, кто-то – нет. Сколько людей, столько и мнений. Но для того уровня и возраста, наверное, все-таки да. Так получилось, что местный воспитанник, попал в команду. Первый год особо не играл, а на второй тренер решил доверить. Потом пошло.

– Иркутская область и конкретно Братск вроде бы не самые футбольные места.

– Да, городок маленький. Детьми играли в футбол, а в один момент старшие ребята взяли меня с собой в секцию записываться. Привели на тренировку своего возраста, это где-то лет на пять старше. Все это было без ведома родителей, они были в шоке, когда узнали про футбол. Мне было тогда шесть-семь лет – такой возраст, когда еще можно передумать. Но из профессионального у нас в городе только хоккей с мячом был. А я и волейболом, и баскетболом увлекался, но футбол привлек больше остального.

– Сибирский детский футбол такой же суровый, как и погода?

– По детским турнирам драки были. Как-то ездили сборной города на турнир в Омск. Первый матч играли с Новосибирском, кажется. После финального свистка команда на команду драться начали. Детьми были вспыльчивые очень. Из-за чего-то вспылили, и понеслась. Хорошо, что тренеры быстро разняли. Результат уже не вспомню, но в этой драке получилась ничья.

– Вам 16 лет, а вы вдруг в команде с мужиками. Дедовщина была?

– Самое веселое было в первый год, когда я попал во вторую лигу. В команде были дежурные. Независимо от возраста каждый день дежурила какая-то комната. Я был самый молодой, только попал в команду. Ничего плохого толком и сделать не успел, а тренер сказал, что дежурить буду я. Возразить не мог, а ребята подкалывали: «С профессиональным дебютом!».

– «Сибиряк» воспитал еще и Кудряшова с Темниковым. Это такая хорошая школа?

– Может, нам просто больше повезло, чем остальным ребятам. Мы не просто уехали, но еще и все попали в хорошие клубы. Отчасти, конечно, это везение. Но и без наших детских тренеров этого не получилось бы.

– «Спартак» приглашал вас вместе с Федором Кудряшовым. Почему отказались?

– Подумал, что мне еще рано. Я тогда играл в дубле, доучивался в школе. Посоветовались с родителями и решили, что годик еще поиграю во второй лиге. Окрепну, закончу учиться, тогда можно будет спокойно переезжать.

– Пожалели?

– Учитывая, как у меня все сложилось, нет.

– «Рубин» был единственным клубом, который ждал, когда вы аттестат получите?

– «Рубин» на меня вышел после турнира «Надежда». Там играли сборные вторых лиг и сборная первой лиги, всего шесть команд. На игры приезжали скауты от клубов первого дивизиона, Премьер-лиги. Мне сделали несколько предложений. Я сначала подписал контракт с агентом, а он потом уже подыскивал варианты. Тогда почувствовал, что лучшим решением будет переход в «Рубин».

– Хорошая у вас интуиция. Вы пришли в «Рубин» в 2007 году, а через год Казань выиграла чемпионство. Как это получилось?

– Много факторов. Во-первых, тренерская работа Курбана Бердыева. Мы индивидуально готовились к каждому сопернику, разбирали игры. Знали, как играть против любой команды. Но подготовка сильно помогала. Во-вторых, подобрались ребята, которые были в меру веселыми, в меру жесткими. Все знали, когда можно посмеяться, а когда нужно отработать на полную. Следили друг за другом. Были и лидеры: Семак, Ребров, Адамов. Везение, конечно, тоже повлияло.

– Кто был самым веселым игроком?

– Ансальди постоянно кого-то подкалывал, даже в моменты, когда обстановка была напряженной. Бывало, что перед тренировкой внезапно у кого-то пропадали бутсы, которые потом находили в разных концах базы. Или просто перед построением команды выносишь бутсы на поле, потом поворачиваешься, а второй бутсы нет. Все ржут, а Ансальди показывает куда-нибудь за лавочку. Он и с тренерами шутил. Заводил какой-нибудь якобы серьезный разговор с помощником, просто чтобы поспорить. Тренер распылялся, Ансальди делал вид, что слушает, а сам еле сдерживал смех.

– Сергей Рыжиков – самый бесконфликтный человек, которого вы встречали?

– Так и есть. Рыжиков, кстати, тоже много прикалывался, особенно на тренировках. Он любил бесить игроков, кричал: «У нас вообще есть футболисты, которые хотя бы по воротам попадают?». А когда ему забивали, уже Курбан Бердыев включался: «Вратари есть в команде вообще? Будет кто-нибудь мяч ловить?».

– То есть Бердыев в общении не такой угрюмый и серьезный, как и на публике?

– Бердыев – разносторонний человек. Может и пошутить, и поругать. Он делает то, что в определенный момент посчитает нужным. Поэтому Бердыева сложно назвать «злым дядькой». Он бывает веселым, может удивить. На сборах в Испании однажды у нас была восстановительная тренировка. Играли со сдвинутыми воротами, Бердыев был арбитром. Мы почему-то очень долго не могли забить, все пыхтели. И вдруг Курбан Бекиевич скинул тренировочную куртку и выбежал на поле со словами: «Да что ж вы забить не можете?! Дай-ка покажу, как надо!». Начал с нами играть, разгрузил обстановку. Причем он забил несколько голов, и его команда выиграла.

– У Бердыева есть любимчики? Кристиан Нобоа, кажется, самый яркий пример.

– Нельзя сказать, что у него есть любимые игроки. Скорее, это футболисты, которые знают его требования. Он в них уверен. От этого проще и команде, ведь эти игроки могут доносить до остальных идеи тренера.

– За «Рубин» вы играли в Лиге чемпионов против «Интера». Обменялись тогда с кем-нибудь футболками?

– С Майконом. Причем после финального свистка я сначала подошел к Это’О, но оказалось, что он уже договорился с кем-то поменяться. Потом увидел Дзанетти, но он тоже отказал. Мне уже стало как-то неудобно, без особой надежды решил третий раз попробовать. Майкон легко согласился.

– За что вы полюбили Казань?

– Понравился город, еще когда я там играл. Купил себе квартиру, и живу там. Очень удобно, все компактно расположено. Пусть Казань – не очень большой город, но в последнее время он преобразился, стал более европейским. В Москве жизнь как в муравейнике, а здесь нет особых пробок, все под рукой.

– Вы играли в молодежной сборной под руководством Игоря Колыванова. Он действительно такой хороший мотиватор?

– Важно понимать, что молодежная сборная собирается на короткий срок. За эти несколько дней толком работу тренера тяжело оценить. Его команда играет за счет настроя. Колыванов всегда говорит ребятам: «Вы лучшие и не можете проиграть». Но тренировочный процесс у него интересный, много полезных игровых упражнений.

– При этом вы поучаствовали и в игре за вторую сборную России. Когда выходили на поле, чувствовали, что действительно представляете страну?

– Наверное, да. Это полезный проект для тех, кто перерос молодежку, но не дорос до первой сборной. Тогда все и думали, что это один из шансов потом попасть в национальную сборную. На это и был расчет.

– Вы играли в «Томи» под руководством интеллигентного Валерия Непомнящего. Он способен злиться?

– У него бывают приступы гнева, но со стороны это выглядит так, будто он даже и не ругается. Он по-своему такой психолог, тоже мотиватор. Непомнящий пытается донести, что ты должен выходить, играть и делать свою любимую работу. В игровом плане он подсказывал, чтобы я не боялся лезть на двух защитников.

– В 2011 году матч «Томи» и «Терека» многие посчитали странным. Сейчас обсуждается игра «Урала» и «Терека». Есть в российском футболе договорянки?

– Думаю, что вряд ли. Это просто такие матчи, когда может не повезти вратарю, он может ошибиться. Бывают игры, когда вообще ничего не получается. Со стороны это иногда выглядит странно. Даже когда мы потом на разборе смотрим эти моменты, то сами не понимаем, что вообще случилось. Тут складываются неправильные решения и невезение. А в России, когда видят что-то странное, сразу крики: «Сдали игру!»

– У вас бывали жесткие разговоры с фанатами?

– Помню, было в «Крыльях», когда я только пришел в команду. Болельщики пришли на базу и требовали [к разговору] кого-то из футболистов. Ну я и решил пойти. Минут двадцать стояли, потом Кобелев пришел на выручку. Нам высказали претензии, что мы плохо играем. Потом неадекватные люди писали про нас в интернете. Я даже зарегистрировался на гостевой фанатов, захотелось им ответить. Очень просто закрыться в комнате и казаться смелым, чем прийти, как те же ребята, на базу и высказать что-то в лицо. Я не считаю правильным, когда какой-то школьник пишет гадости про команду или отдельных игроков.

– Сейчас в «Томи» вы тренируетесь под руководством Валерия Петракова. Он обещал жертвовать деньги на благотворительность за каждое матерное слово.

– Он действительно много матерится? Я бы не сказал. У любого тренера может вырваться, но если ты в игре или в тренировочном процессе, то иногда даже просто не обращаешь внимание. Стараешься сконцентрироваться именно на нем.

– Какая сейчас атмосфера в команде? Сезон все-таки неудачно складывается.

– Бывает, что обстановка накаляется. Но мы стараемся, тренируемся. Сказал бы, что рабочая атмосфера. Мы не хотим уходить в себя, общаемся, ищем положительные эмоции. Это единственное, что сейчас может помочь.

– Какие задачи на сезон поставлены перед «Томью»?

– Наверное, остаться и закрепиться в Премьер-лиге.

– При этом команде не платят зарплату уже четыре месяца.

– По зарплате есть определенные задержки, но в ближайшее время все обещают начать решать. Нам говорят, что скоро все будет нормально.

– В некоторых командах игроки бойкотируют тренировки из-за невыплат зарплаты.

– С одной стороны, такие решения даже в чем-то правильные. У кого-то есть дети, которых нужно водить в садики и школы. Когда не платят пять-шесть-семь месяцев, то, возможно, это и правильно, когда тренировки бойкотируются. Все вокруг думают, что игрок на одну зарплату может жить год, что одни миллионеры играют. Но иногда приходится прибегать к крайним мерам, чтобы получить хоть что-то. Настрой на тренировки же при этом тоже другой. Плохо, когда человек приходит на занятие, а голова у него забита проблемами. Но с другой стороны, здесь сложно дать один ответ о пользе таких бойкотов.

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