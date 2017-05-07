«Хочется красиво победить». Как «Спартак» провел последнюю домашнюю игру перед чемпионством

Железный гладиатор гордо встречал вливающуюся на стадион 40-тысячную толпу фанатов. Покрасневшие то ли от патриотического клубного пафоса, то ли от чувства приближающегося чемпионства, болельщики не спешили заходить внутрь, наслаждаясь таким редким для российского футбола солнцем.

Мимо гладиатора, покачиваясь, проходит мужчина в красно-белом шарфе, военном берете с георгиевской лентой и стаканом кока-колы в руке. Пытаюсь провоцировать и рассказываю, как полузащитник «Томи» Алексей Пугин вчера пообещал отсрочить спартаковское чемпионство.

Новость вызывает смех. Кажется, тут никто не верит, что «Спартак» может проиграть самой слабой команде этого сезона. Прошу предсказать счет.

– Будет... 4:0. Нет, 5:0! А если еще и «Зенит» завтра сольет «Тереку», буду пить 4 дня. Без остановки.

Скорее всего, это последняя домашняя игра «Спартака» перед официальным чемпионством. Поэтому она и собрала аншлаг. Понятное дело, все ждали чемпионской игры.

«Спартак» начинал убойным составом. С Ребровым, Фернандо и Промесом. Каррера явно хотел закончить все красиво и уверенно.

Но начало не радовало. На 6-й минуте тот самый Алексей Пугин, смешивший спартаковцев перед матчем, прошел с мячом от середины поля до штрафной, обойдя по ходу дела четырех соперников. Удар пришелся в Таски, потом отскочил к Голышеву, но до ворот так и не долетел.

Каррера пытался докричаться до защитников, а потом долго объяснял Фернандо, как не нужно встречать нападающих. «Томь» тем временем подавала угловой, арена наполнилась гнетущим свистом, и тренер «Спартака», так и не докричавшийся до защитников, махнул рукой и сел на место.

Глушаков ругался с Таски. Первая десятиминутка получилась совсем не чемпионской.

На 16-й минуте Глушаков упал в штрафной, и Промес забил пенальти. Такой же неуверенный, как и все начало матча. Облегчения не было.

Пока Каррера объяснял своей команде, как играть в футбол, тренер «Томи» Валерий Петраков ругался с арбитром, ассистентами, а иногда и с сидевшими на первых рядах болельщиками. В это время его команда, потерявшая мяч, постоянно фолила и за 4 минуты заработала 3 карточки. В этой скучной борьбе завершился тайм.

«Недонастрой, однозначно», – соглашались друг с другом журналисты, попивая кофе в пресс-зоне. Это странное, но понятное всем слово, кажется, должно было объяснять и дырки в обороне, и ужасную реализацию, и даже пенальти, который (вроде бы) был назначен неправильно.

Каррера не терял надежды, что команда начнет забивать. Он вмешался уже на 58-й минуте и поменял костяк атаки – Попова на Джано, Зе Луиша на Адриано. Опять без результата.

На 82-й минуте Промес оформляет дубль, заколачивая мяч в сетку, но все понимают, что голландец бил из офсайда. «Томь» окончательно бросает играть, даже Петраков перестает со всеми ругаться.

Каррера молча досматривает матч и после свистка убегает под трибуну. На пресс-конференцию он не выйдет, хоть за это и полагается большой штраф.

Красно-белым для чемпионства остается набрать одно очко. Но если «Зенит» не выиграет у «Терека», «Спартак» – победитель РФПЛ.

Видимо, мокнущим под дождем болельщикам это не кажется такой уж крутой новостью.

«Придется завтра топить за бомжей», – шутят они. – «Хочется красиво победить, блин».

«Спартаку» осталось одно очко до чемпионства. «Тосно» вышел в Премьер-лигу. Дайджест событий дня