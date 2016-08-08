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  • Мамаев, Азмун, Грасия и другие герои и антигерои 2-го тура РФПЛ

Мамаев, Азмун, Грасия и другие герои и антигерои 2-го тура РФПЛ

Герой: Виктор Гончаренко (главный тренер «Уфы»)

И вновь стартовый матч тура с участием «Зенита» выдался бесконечно унылым, но похвалить тренера стоит, однако не Мирчу Луческу, а его коллегу Виктора Гончаренко, команда которого четко исполнила все тренерские указания и даже забила гол, впоследствии отмененный главным судьей. У гостей тоже были моменты, Витсель однажды даже угодил в штангу, но на гол команда не наработала и снова потеряла очки. Любопытно, что больше одного гола в ворота «Уфы» «Зенит» не забивал, а в этот раз не сподобился даже на единственный мяч. А ведь в Суперкубке играли вполне прилично, хоть и небезупречно, так куда же подевалась хотя бы та зенитовская игра? Впрочем, и в ее отсутствии тоже гигантская заслуга Гончаренко.

Герой: Понтус Вернблум (ЦСКА)

Кинжальный удар Романа Еременко на исходе матча «Оренбург» – ЦСКА был действительно шикарен, но ассистентом в решающем эпизоде игры выступил именно швед, а его голевой пас – яркая характеристика всех его действий в этом матче. Во встрече с «Оренбургом» Вернблум выиграл десять (!) верховых единоборств (ближе к нему – Фернандес лишь с тремя), и именно скидка головой под удар Еременко помогла решить исход встречи. Армейцы домучили соперника лишь за шесть минут до конца, испортив тому первый домашний матч в истории РФПЛ. В общем, типичный ЦСКА, умеющий терпеть и дожимать лучше всех в России. «Оренбург» же, упустивший крутой шанс забить в первом тайме, пока опустился на дно таблицы с нулем забитых мячей и набранных очков.

Герой: Валерий Петраков (главный тренер «Томи»)

День железнодорожника, 0:2 к 33-й минуте, уровень соперника выше, а тут еще и жуткий дождь – разве есть какие-то шансы у «Томи», бледно отыгравшей в первом туре и провалившейся в первом тайме игры против «Локо»? Оказалось, есть, привет пассивному «Локомотиву», и уважение Валерию Петракову, сумевшему заставить свою команду играть быстрее и агрессивнее. Шкулетич и Самедов могли отличиться не только с пенальти, но и с игры, однако пока «Локо» транжирил, Томск убивал. На 76-й минуте один мяч отыграл Бикфалви, а за пять минут до конца отличился Пугин. С «Томью» железнодорожникам вообще играть тяжело – лишь однажды за шесть предыдущих матчей томичи уходили с поля побежденными.

Антигерой: Сердар Азмун («Ростов»)

Курбан Бердыев трогательно попрощался с командой и болельщиками, Сердар Азмун это сделал куда менее эмоционально – пнул провокатора еще в середине первого тайма и тут же был удален с поля. Если Бердыеву суждено перебраться в «Спартак», то почти наверняка иранец наденет красно-белую футболку, вчера же «Ростову» без него пришлось мгновенно перестраиваться, но резко менять тактику против кусающегося «Урала» – довольно опасное занятие. Голов ни ростовчане ни уральцы не забили, при этом «Ростов» прервал приятную серию из домашних побед (семи подряд) с учетом прошлого сезона, а «Урал» так и не может обыграть ростовский клуб аж с 1996 года.

Герой: Роланд Гиголаев («Амкар»)

То ли тур был скуп на супергероев, то ли Гиголаев провел чуть ли не лучший матч в жизни, но игра левого полузащитника «Амкара» против «Анжи» действительно очень запомнилась. Он и пас голевой отдал, и успешно плеймейкера исполнил (шесть обостряющих пасов), и отбирал мячи чаще всех (четыре отбора), и больше остальных собрал на себе фолов (четыре), да и перехваты чаще него никто не исполнял. В общем, самая заметная фигура в игре, где хозяева смотрелись на порядок круче и даже позволили себе смазать пенальти (Огуде не пробил Беленова). Наставнику махачкалинцев Павелу Врба пока занести себе в актив абсолютно нечего, отчасти в этом виновата и кадровая ситуация – в «Анжи» по-прежнему травмированы сразу семь футболистов.

Антигерой: Хави Грасия (главный тренер «Рубина»)

Ясно, что пока слишком рано судить строго нового тренера и его команду, однако о несыгранности здесь речь идет лишь отчасти, поскольку в прошлом матче в основе было лишь два новичка. Сейчас больше – четыре, но раз не приходится говорить о командной игре, то можно подсмотреть что-то индивидуальное, однако ни Рочина ни Гарсия ничем приличным не отметились, Жонатас вообще смотрелся крайне инертно, а Санчес чудом не был удален. А хуже всего то, что и вся команда сыграла бледно. Потому и напрочь проваливший первую игру «Арсенал» казался решившим все свои проблемы и еще забил хитрый победный гол, здорово поймав соперника на ошибке (отличился Шевченко). Ну а безвыигрышная серия «Рубина» с учетом прошлого сезона длится уже восемь матчей.

Герой: Павел Мамаев («Краснодар»)

«Краснодар» несокрушим и для «Терека» страшен: в восьми предыдущих матчах против него грозненцы сумели набрать всего лишь одно очко. Сегодня – без шансов, пусть Федору Смолову слегка повезло с первым голом после рикошета, но вскоре счет удвоил Ари, а до разгромного его довели Мамаев и Смолов, разыграв… пенальти. В общем, на счету одного из главных российских скандалистов уже две голевые передачи, да и вообще Мамаев со Смоловым вспомнили прошлый сезон и снова принялись за свое. Молодцы.

Герой: Георгий Лория («Крылья Советов»)

Если бы не сэйвы вратаря самарцев в матче со «Спартаком», никакой интриги во втором тайме уже бы не было. «Спартак» мог громить своего соперника еще до перерыва со счетом 5:0, но Лория творил невообразимые вещи на линии ворот. Спартаковцы и сами помогали голкиперу, промахиваясь дважды с трех метров, но в конце концов забили – два крайних защитника сотворили победный гол, когда навесил Комбаров, а головой мяч в ворота вонзил Ещенко. «Спартак» забил 99-й гол в истории противостояний с «Крыльями Советов» и спустился на строчку ниже в турнирной таблице, поскольку «Краснодар» выиграл крупно. Впрочем, Массимо Каррере вполне хватило и минимальной победы.

Гонка Карреры. Лучшие фото с матча «Спартак» – «Крылья Советов»

Особенность тура

Четыре новых тренера, как и в первом туре, не смогли порадоваться забитым голам возглавляемых ими команд. «Зенит» Луческу, «Рубин» Грасии, «Уфа» Гончаренко и «Анжи» Врбы на четверых отыграли 720 минут, но никто из них так ни разу и не забил. Ладно уж «Анжи» с их кадровыми проблемами и «Уфа» с их непростым выбором в нападении. Но уж от команд Луческу и Грасии ждали большего даже в первых двух турах. Впрочем, об этом мы уже говорили.

Почему нужно ждать следующего тура

Красочных вывесок опять мало. Ну и что? Зато будет третий тест «Рубина» Хави Грасии, на этот раз против «Спартака», а «Зенит» примет крепкий, пусть и потерявший Курбана Бердыева и думающий уже об ЛЧ «Ростов». А там и матч «Урал» – ЦСКА, где команды все три предыдущих сезона стабильно гоняли букмекерский верх. Да и игру в Грозном между «Тереком» и «Локо» пропускать не хочется – там москвичи, у которых грядет перестройка, семь лет не проигрывали, но в прошлом сезоне все же уступили.

Символическая сборная 2-го тура РФПЛ:

Результаты 2-го тура:

«Уфа» – «Зенит» – 0:0

«Арсенал» – «Рубин» – 1:0

«Оренбург» – ЦСКА – 0:1

«Амкар» – «Анжи» – 2:0

«Локомотив» – «Томь» – 2:2

«Ростов» – «Урал» – 0:0

«Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0

«Краснодар» – «Терек» – 4:0

Расписание 3-го тура:

12 августа (пятница): «Зенит» – «Ростов»

13 августа (суббота): «Урал» – ЦСКА, «Крылья Советов» – «Краснодар», «Рубин» – «Спартак»

14 августа (воскресенье): «Томь» – «Уфа», «Анжи» – «Арсенал», «Терек» – «Локомотив»

15 августа (понедельник): «Оренбург» – «Амкар»

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Комментарии (11)
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1U-ban
1470684661
А Таким образом можно забивать пенальти??
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Алеха32
1470686717
Хороший обзор!спасибо
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343443
1470712778
Хороший обзор!спасибо
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slavа0508
1470714853
Печально за Ростов,,,,Болел всей душой за вас дончане,хоть уже 40 лет болею за Спартак,и мне искрене жаль что вы теряете такого тренера,,,ну как то надо было удержать Бекееча в команде
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REDWHITE_
1470721144
зенит будет биться за 6-7 место)
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swot1205
1470722618
Хороший тур
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Strig
1470726435
Два тура - две отставки + Ростов... Рубинец - следующий!
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lex_ex
1470744914
Хорошо
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takca
1470750308
Мамаев вбежал в штрафную до удара вообщето гол отменяется красная и пеналь перебить. Но какой судья пойдет на это.
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slavа0508
1470810050
а цска опять судьи спасли мячик то Акинфеев из ворот вытащел
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