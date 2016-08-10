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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Помощники:
Ринат Деушев (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

Ростов - Урал

07.08.2016, Воскресенье, 21:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 2 тур Ростов - Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 Ростов 1:0 Урал
15 тур
7 ноября, суббота 14:00 Урал 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 15:45 Урал 0:1 Ростов
12 тур
31 октября, пятница 19:00 Ростов 1:0 Урал
Товарищеские матчи 2014

12 февраля, среда 18:00 Ростов 5:4 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
8 ноября, пятница 17:00 Урал 1:4 Ростов
11 тур
30 сентября, понедельник 20:30 Ростов 1:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2008
25 тур
6 августа, среда 19:00 Ростов 3:1 Урал
5 тур
22 апреля, вторник 17:00 Урал 1:1 Ростов
Чемпионат России 1996
20 тур
2 сентября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Ростов
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Ростов 2:1 Урал
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Ростов 2:0 Урал
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Урал 2:0 Ростов
Чемпионат России 1993
31 тур
10 октября, воскресенье 00:00 Урал 1:1 Ростов
15 тур
17 июня, четверг 00:00 Ростов 2:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +20

    vodka_from_32 7 августа 2016, 23:14

    Верим!

    0
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    Рейтинг: +7221

    Serjoga 7 августа 2016, 22:10

    Подленько играет Урал!

    -1
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    Рейтинг: +332

    семечкин 7 августа 2016, 21:53

    чо, по десять человек вышли на поле?????
    алё, помпардир!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +332

    семечкин 7 августа 2016, 21:09

    ну, давай РОСТОВ!!!
    ПОКАЗЫВАЙ, ЧЕМУ БЕРДЫЕВ НАУЧИЛ....

    4
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    Рейтинг: +7

    Spartak1220 6 августа 2016, 23:17

    ростов вперед

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