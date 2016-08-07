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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники:
Николай Богач (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Материалы

Уфа - Зенит

06.08.2016, Суббота, 17:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 2 тур Уфа - Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 19:00 Зенит 1:1 Уфа
4 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Уфа 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 16:00 Уфа 1:1 Зенит
4 тур
16 августа, суббота 20:00 Зенит 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +91

    Warrior God 6 августа 2016, 20:11

    азазаз

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    Рейтинг: +45

    ск122 6 августа 2016, 19:55

    ставка сыграла. прекрасно

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    Рейтинг: +15

    denekb1977 6 августа 2016, 18:58

    ну что ж, теперь очередь зенита доги клепать, с пенсом у руля и алкоголиком в составе на большее надеяться не стоит((((
    один в створ дырявой уфе, которая даже от урала на пятой впитывает(((

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    Рейтинг: +134

    korshun1977 6 августа 2016, 18:58

    С ТАКОЙ ИГРОЙ ЗЕНИТ ЧЕМПИОНОМ НЕ СТАНЕТ

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 6 августа 2016, 18:54

    отскочил Зенит...

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    Рейтинг: +2

    фан-терека 6 августа 2016, 18:51

    зенит блин почему ничья у меня ставка было бля

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 6 августа 2016, 18:37

    Походу Зенит чемоданчик занес....

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 6 августа 2016, 18:36

    Судья продажная... не засчитал Зениту...

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    Рейтинг: +91

    Warrior God 6 августа 2016, 18:06

    Пробуксовка

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    Рейтинг: +27

    Nikitich 6 августа 2016, 17:47

    Как всегда. Сплошной брак. Или неумение. Странно.

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